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Кейт Мара призналась, что перенесла выкидыш

Кейт Мара призналась, что перенесла выкидыш
11:14 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Эту душераздирающую историю Мара рассказала в одном из недавних интервью.

В мае Кейт Мара родила своему супругу Джейми Беллу дочь, но прежде чем впервые познать радость материнства, актриса пережила выкидыш. 

Кейт сделала тест на беременность в первую годовщину их отношений с Джейми, и он оказался положительным. Как раз в то утро они отвозили в детский сад Джека, сына Белла от прошлого брака с Эван Рэйчел Вуд, и актер пожаловался на недостаток сна из ночных просыпаний малыша. "У нас как будто появился новорожденный. И это настоящий ад", ― сказал тогда Джейми. Кейт повернулась к нему со словами: "Наверно, сейчас не самое подходящее время, чтобы показать тебе это?". Увидев тест, Джейми расхохотался: "О Боже! Как это возможно?".

Но счастье длилось недолго, на УЗИ в 8 недель врач сообщил актрисе, что не видит эмбрион в матке и не слышит стук его сердца. Доктор предложил сдать несколько анализов крови и подождать результатов. Ожидание было мучительным и затянулось из-за праздничного уик-энда.

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"Затем пришли результаты со странными цифрами… Я не знаю всей терминологии, но цифры росли, это означало, что я беременна, но они не удваивались, как должны были", ― вспоминает звезда "Фантастической четверки". Врач заподозрил что-то неладное и, еще раз проведя исследование, поставил девушке неутешительный диагноз ― анэмбриональная беременность, при которой плодное яйцо пустое. Специалист объяснил актрисе, что фактически у нее выкидыш, и есть два варианта дальнейших действий ― провести чистку или ждать от нескольких дней до нескольких месяцев, пока оболочка плодного яйца сама не покинет тело.

"Мне показалось это настоящей пыткой, когда тело думает, что оно до сих пор беременно", ― говорит Мара. "Несмотря на то, что мы потеряли этого ребенка, для меня это была первая беременность. Я никогда не забуду ее, и страх потери теперь всегда будет присутствовать в моей жизни", ― призналась Кейт.

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Беременность, Знаменитости, Выкидыш, Кейт Мара.
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