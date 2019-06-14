Снежана Бабкина показала, как готовится к важному событию

Новости шоу бизнеса: Жена украинского исполнителя Сергея Бабкина, показала, как выглядит на последнем сроке беременности.

Украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга Снежана совсем скоро снова станут родителями - танцовщица родит со дня на день.

Об этом Снежана рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав несколько снимков, на которых продемострировала внушительных размеров животик.

"Добегают последние деньки беременности, осталось совсем чуточку, и я все чаще ловлю себя на мысли, что в магазине меня каким-то чудом тянет к полкам с детским питанием, а в голове интуитивно прорабатываешь варианты, как будешь вводить прикорм. Конечно, мы не новички, есть опыт в этом вопросе. Но все же- каждый раз уникальный", - написала супруга музыканта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Добегают последние деньки беременности, осталось совсем чуточку, и я все чаще ловлю себя на мысли, что в магазине меня каким-то чудом тянет к полкам с детским питанием

Несмотря на то, что долгожданное событие в семье Бабкиных может произойти в любую минуту, Снежана не сидит дома, а везде сопровождает мужа. На днях танцовщица посетила концерт музыканта во Львове.

"Все мои очень переживали - как я доеду, не рожу ли я по дороге в поезде или во Львове, или на концерте у СБ. Врач, узнав, сказал - Бабкины! Ну вы и стремные! Все отлично! Мы уже по дороге домой. Наше тело - наш компьютер! Какую программу запрограммируем - так и будет", - поделилась танцовщица.

Отметим, что для Снежаны этот малыш станет третьим ребенком, а для Сергея - четвертым. У музыканта также есть сын Илья от первого брака.