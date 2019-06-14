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Снежана Бабкина показала, как готовится к важному событию

Снежана Бабкина показала, как готовится к важному событию
11:27 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Жена украинского исполнителя Сергея Бабкина, показала, как выглядит на последнем сроке беременности.

Украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга Снежана совсем скоро снова станут родителями - танцовщица родит со дня на день.

Об этом Снежана рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав несколько снимков, на которых продемострировала внушительных размеров животик.

"Добегают последние деньки беременности, осталось совсем чуточку, и я все чаще ловлю себя на мысли, что в магазине меня каким-то чудом тянет к полкам с детским питанием, а в голове интуитивно прорабатываешь варианты, как будешь вводить прикорм. Конечно, мы не новички, есть опыт в этом вопросе. Но все же- каждый раз уникальный", - написала супруга музыканта. 

Несмотря на то, что долгожданное событие в семье Бабкиных может произойти в любую минуту, Снежана не сидит дома, а везде сопровождает мужа. На днях танцовщица посетила концерт музыканта во Львове. 

 
 
 
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10 дней до ПДР Были во Львове. Работа Все МОИ очень переживали - как я доеду, не рожу ли я по дороге в поезде или во Львове, или на концерте у СБ Врач, узнав, сказал- Бабкины! Ну вы и стрёмные! Всё отлично! Мы уже по дороге домой. Наше тело- наш компьютер! Какую программу запрограммируем- так и будет! Завтра приедем домой, в Харьков, соберём вещички, смотаемся к деткам в лагерь и поедем в Киев. Ждать... Фото бай @babkin_official . Он без меня никуда и я без него не гу-гу #бабкинывожиданиичуда #снежанабабкина #дорога

Публикация от snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

Беременная Снежана Бабкина поделилась трогательным фото

"Все мои очень переживали - как я доеду, не рожу ли я по дороге в поезде или во Львове, или на концерте у СБ. Врач, узнав, сказал - Бабкины! Ну вы и стремные! Все отлично! Мы уже по дороге домой. Наше тело - наш компьютер! Какую программу запрограммируем - так и будет", - поделилась танцовщица.

Отметим, что для Снежаны этот малыш станет третьим ребенком, а для Сергея - четвертым. У музыканта также есть сын Илья от первого брака.

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Беременность, Знаменитости, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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