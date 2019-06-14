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Певица Алина Гросу показала полугодовалого ребенка

Певица Алина Гросу показала полугодовалого ребенка
11:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 13 июня, Алина Гросу опубликовала новое видео в своем Instagram.

Украинская певица Алина Гросу удивила новой видеозаписью в своем Instagram.

Певица Алина Гросу пару месяцев назад впервые заговорила про свою личную жизнь. В эфире канала Украина она рассказала, что уже четыре года встречается с парнем по имени Александр. Артистка поведала, что молодой человек избегает публичности, а на вопрос о свадьбе ответила лишь, что к лету расскажет об этом во всеуслышание. Неделю назад состоялась свадьба Алины и ее молодого человека. Расписались молодые люди в Москве, а мальчишник и девичник отгуляли в Праге.

На записи певица запечатлена с малышом, которому еще нет и года. Чтобы развеять любые домыслы поклонников и хейтеров Алина написала в публикации, что на видео — ее племянник Кирилл, которому в тот день исполнялось уже три года. 

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"Моему племяшке — Кириллу Романовичу сегодня 3 года. Он тоже близнецы, как и я обожаю малого и в то как быстро он растет поверить не могу. На видео ему еще не было и года!!! А тут уже целых три. Мой мальчик любимый!!! Пусть растет здоровым и счастливым в остальном — его родители и тетя (я) ему помогут", — написала под видео Алина.

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Дети, Знаменитости, Певица, Алина Гросу.
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