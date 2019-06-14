Дженнифер Лоуренс рассказала о подготовке к свадьбе и выборе платья невесты

Новости шоу бизнеса: В последнем интервью актриса рассказала, как далась ей подготовка к церемонии.

Пока Дженнифер Лопес тщательно и со всей ответственностью подходит к организации своей свадьбы, Дженнифер Лоуренс предпочитает не трепать себе нервы.

"Я не особо нервничала по поводу свадьбы. Я слишком ленивая, чтобы переживать. Я увидела платье, которое мне понравилось, и сказала: "Это оно". Я увидела место для проведения церемонии и решила: "Отлично, у нас есть место"", — рассказала Дженнифер.

Звезда поделилась с журналистом, что сначала не собиралась организовывать девичник, но в последний момент передумала, и ее безалаберность обернулась против нее. "Никто не смог прийти, поскольку я все решила в последнюю минуту. И тогда я расплакалась. Я не понимала, почему так расстроилась. Я даже не знала, что хочу этот девичник. Думаю, я просто чувствовала себя жалкой", — призналась Лоуренс.

К счастью, рядом был ее жених Кук Марони, который поспешил успокоить любимую. Не зря Дженнифер на премьере "Людей Икс" назвала его "лучшим человеком, которого она когда-либо встречала". "Он — мой лучший друг. Я хочу юридически привязать его к себе навсегда. И, к счастью, для этого существуют определенные документы. Когда вы находите самого любимого человека на свете, вы как бы даете ему понять: "Ты не можешь оставить меня"", — пошутила актриса.