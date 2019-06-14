Актер Крис Хемсворт рассказал о первой в жизни работе

Новости шоу бизнеса: Актер признался, что время от времени чинил мотор у этих приборов и вычищал из них засохшее молоко с помощью зубной щетки и специального спрея.

Это сейчас Крис Хемсворт ― один из ярчайших актеров Голливуда, прославившийся благодаря роли Тора в блокбастерах Marvel. В юности же обаятельному австралийцу приходилось соглашаться на любую работу, чтобы иметь карманные деньги.

На шоу Джимми Фэллона звезда новых "Людей в черном" рассказал о своей первой и очень необычной подработке. Будучи 14-летним подростком, Хемсворт устроился в аптеку, которая давала в аренду электрические молокоотсосы для молодых мам.

Примечательно, что Крису пришлось поведать эту забавную историю в рамках игры "правда или ложь". его партнером по угадыванию стал комедийный актер Кумэйл Нанджиани, который, в отличие от ведущего Джимми Фэллона, правильно предположил, что Хемсворт действительно имел опыт работы с молокоотсосами.

Напомним, что в одном из недавних интервью Крис заявил, что десять лет назад собирался завязать с актерской профессией, так как она не приносила достойный заработок. Кто знает, чем бы сейчас занимался 35-летний Хемсворт, если бы ему вовремя не подвернулась роль громовержца Тора.