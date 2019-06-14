Папа года Юрий Горбунов впервые рассказал о планах пополнения в семье

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16:59 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский телеведущий и звезда 1+1 Юрий Горбунов получил премию в номинации Тато-зірка.

12 июня в Киеве состоялась церемония награждения всеукраинской премии Тато року. Ведущими вечера стали звезды утреннего шоу на 1+1 "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко и Александр Попов.

Награждение происходило в 6 номинациях: Тато-зірка, Тато-спортсмен, Тато-лікар, Тато-освiтянин,Тато-блогер и Выбор 4mama.ua. За номинантов в каждой из категории в течение 3 месяцев голосовало народное жюри.

Юрий Горбунов получил премию в номинации Тато-зірка. Ему удалось обогнать Владимира Остапчука, Сергея Притула, Олега Скрипку и Александра Педана, которые вместе с ним боролись за это звание.

 
 
 
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Юрий Николаевич рассказывает:" Я был на родах, видел, как сын появился на свет. Поэтому рекомендовал бы всем родителям в обязательном порядке присутствовать на родах. Считаю, что после того, как отец увидел, что происходило с мамой при родах, в каких муках ребенок рождался, начинаешь понимать, что каждая минута проведенная с ребенком очень для нее важна. Оба родителя должны быть всегда рядом с ребенком с самого рождения. Ведь, когда отца долго нет рядом - ребенок за тобой начинает грустить, ждет тебя, бежит к тебе, когда ты приходишь с работы". #юрийгорбуновлучший #юрийгорбунов #юрко #папаисын #иван #ивасик

Публикация от Фан Юрия Горбунова (@gorbunovyuriy_official_fan)

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Что сказал Юрий Горбунов со сцены:

"Знаете, я только сейчас понял, что быть папой приятно от и до. Приятно быть на родах, держать первый раз в руках, а потом и воспитывать. Нам, конечно, Валя Хамайко, очень далеко до тебя. Я надеюсь, что у нас с Катей, кроме нашего Ивана еще появятся дети. И это зависит от нашей мамы, которая сегодня пришла поддержать меня. Я очень благодарен Катерине за поддержку, потому что папой быть не просто почетно, это очень приятно. Теперь трудно представить себя в другой миссии и роли. Быть папой - это самое главное, что есть в жизни. А все остальное - работа, карьера - это уже второстепенные вещи".

Кроме этого на вопрос, возможно ли, что эта премия подтолкнет его стать многодетным отцом, Юрий ответил:

"Многодетный папа - это не плохо и это было бы очень хорошо. Как Небеса так распорядятся, то так и будет".

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Знаменитости, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, папа года, Тато року.
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