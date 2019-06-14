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Ушел в отрыв: на мальчишник Джо Джонаса трижды приезжала полиция

Ушел в отрыв: на мальчишник Джо Джонаса трижды приезжала полиция
17:56 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Вот так отмечали мальчишник и девичник Джо Джонас и Софи Тернер.

У Джо Джонаса и его братьев был собственный "Мальчишник в Вегасе". Хотя музыканты обошлись без внезапных исчезновений и тигров, на вечеринку по случаю скорой свадьбы несколько раз приезжала полиция. Об этом братья рассказали на шоу Джимми Феллона.

Кевин, Джо и Ник продолжают продвигать свой новый музыкальный альбом, а также делиться забавными фактами из жизни.

В прошлом месяце Джо и Софи Тернер поддались романтике Лас-Вегаса и узаконили свои отношения, однако не отказались от планов на более торжественную свадебную церемонию. Поэтому не так давно влюбленные провели девичник и мальчишник. Если вечеринка актрисы прошла относительно спокойно, то братья Джонас отличились.

 
 
 
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Stop pretending you’re shy just come on and dance #HappinessBegins @jimmyfallon @fallontonight

Публикация от (@joejonas)

На шоу Джимми Феллона Кевин и Ник рассказали, что они праздновали свадьбу брата на Ибице и чудом избежали проблем с законом. "Из-за нас трижды вызывали полицейских. Пожалуй, это было самой дикой частью мальчишника. Кроме того Джо сорвал с себя рубашку, нацепил на голову коробку из-под текилы и расхаживал в таком виде всю ночь», - рассказал младший из Джонасов.

 
 
 
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THE BOY. THE BOYS. THE BOYS. Incredible weekend full of celebration In Ibiza. Love you all. #fastlife

Публикация от J O E J O N A S (@joejonas)

 

А вот Софи подошла к девичнику более обстоятельно. Она с подругами отправилась в путешествие по Европе, начав вечеринку на борту частного самолета и продолжив веселиться в роскошном испанском пентхаусе.

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Напомним, что первая свадьба состоялась в Лас-Вегасе, они стали мужем и женой официально. Однако роскошную выездную церемонию и пышное празднование влюбленные намерены устроить в Париже. Все будет запланировано заранее, в отличие от первого сюрприза для друзей. Праздник состоится уже в начале лета, а в список приглашенных попали более сотни гостей.

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Все по теме:

Мальчишник, Игра престолов, Джо Джонас, Софи Тернер, Британская актриса, Вторая свадьба, Вечерника.
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