Ушел в отрыв: на мальчишник Джо Джонаса трижды приезжала полиция

Новости шоу бизнеса: Вот так отмечали мальчишник и девичник Джо Джонас и Софи Тернер.

У Джо Джонаса и его братьев был собственный "Мальчишник в Вегасе". Хотя музыканты обошлись без внезапных исчезновений и тигров, на вечеринку по случаю скорой свадьбы несколько раз приезжала полиция. Об этом братья рассказали на шоу Джимми Феллона.

Кевин, Джо и Ник продолжают продвигать свой новый музыкальный альбом, а также делиться забавными фактами из жизни.

В прошлом месяце Джо и Софи Тернер поддались романтике Лас-Вегаса и узаконили свои отношения, однако не отказались от планов на более торжественную свадебную церемонию. Поэтому не так давно влюбленные провели девичник и мальчишник. Если вечеринка актрисы прошла относительно спокойно, то братья Джонас отличились.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Stop pretending you’re shy just come on and dance #HappinessBegins @jimmyfallon @fallontonight Публикация от (@joejonas) 12 Июн 2019 в 8:34 PDT

На шоу Джимми Феллона Кевин и Ник рассказали, что они праздновали свадьбу брата на Ибице и чудом избежали проблем с законом. "Из-за нас трижды вызывали полицейских. Пожалуй, это было самой дикой частью мальчишника. Кроме того Джо сорвал с себя рубашку, нацепил на голову коробку из-под текилы и расхаживал в таком виде всю ночь», - рассказал младший из Джонасов.

А вот Софи подошла к девичнику более обстоятельно. Она с подругами отправилась в путешествие по Европе, начав вечеринку на борту частного самолета и продолжив веселиться в роскошном испанском пентхаусе.

FOTO! Maisie ontem em uma festa em Benidorm, Espanha com suas amigas na despedida de solteira da Sophie. pic.twitter.com/0rxO7pQIRP — (@maisiewbrcom) 12 июня 2019 г.

Напомним, что первая свадьба состоялась в Лас-Вегасе, они стали мужем и женой официально. Однако роскошную выездную церемонию и пышное празднование влюбленные намерены устроить в Париже. Все будет запланировано заранее, в отличие от первого сюрприза для друзей. Праздник состоится уже в начале лета, а в список приглашенных попали более сотни гостей.