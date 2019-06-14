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Классика и кэжуал: Джессика Альба показала два стильных образа во время пребывания в Лондоне

Классика и кэжуал: Джессика Альба показала два стильных образа во время пребывания в Лондоне
22:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Американская актриса и певица Джессика Альба прибыла в Лондон с многодневным визитом.

Во время пребывания в столице Великобритании звезда засветила два кардинально разных по стилю, но одинаково стильных образа.

Джессика Альба провела несколько насыщенных дней в столице Великобритании. Для деловых встреч голливудская актриса и певица выбрала стильный и сдержанный образ. На шоу Heart Breakfast at Global Radio она появилась в белоснежном классическом костюме.

Под пиджаком-oversize с коричневыми пуговицами была серая майка, а из-под широких брюк выглядывал острый носок белых туфель-лодочек. Образ в светлых тонах разбавила яркая помада цвета фуксии, коричневые серьги-кольца, а также светло-коричневый клатч от Ralph Lauren.

Второй образ Джессики Альбы стал олицетворением свободы и безупречного чувства индивидуального стиля. В аэропорту бизнесвумен засветилась в черно-белом костюме в пижамном стиле в вертикальную полоску.

 
 
 
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#jessicaalba

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#jessicaalba

Публикация от Monni1010 (@monni10ww)

Известный фешн-фотограф Соня Плакидюк обескуражила подписчиков своим бунтарским образом

Стоит отметить, что такой наряд не считают трендом этого лета. Поэтому смело можно говорить, что актриса носит не только то, что модно, но и то, что удобно. Поверх костюма Джессика Альба накинула черное пальто, а дополнила образ темными солнцезащитными очками, кедами и сумкой от Christian Dior.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Образ, Наряды, Джессика Альба, Звезды Голливуда, Jessica Alba.
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