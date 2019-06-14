Классика и кэжуал: Джессика Альба показала два стильных образа во время пребывания в Лондоне

Новости шоу бизнеса: Американская актриса и певица Джессика Альба прибыла в Лондон с многодневным визитом.

Во время пребывания в столице Великобритании звезда засветила два кардинально разных по стилю, но одинаково стильных образа.

Джессика Альба провела несколько насыщенных дней в столице Великобритании. Для деловых встреч голливудская актриса и певица выбрала стильный и сдержанный образ. На шоу Heart Breakfast at Global Radio она появилась в белоснежном классическом костюме.

Под пиджаком-oversize с коричневыми пуговицами была серая майка, а из-под широких брюк выглядывал острый носок белых туфель-лодочек. Образ в светлых тонах разбавила яркая помада цвета фуксии, коричневые серьги-кольца, а также светло-коричневый клатч от Ralph Lauren.

Второй образ Джессики Альбы стал олицетворением свободы и безупречного чувства индивидуального стиля. В аэропорту бизнесвумен засветилась в черно-белом костюме в пижамном стиле в вертикальную полоску.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #jessicaalba Публикация от Monni1010 (@monni10ww) 14 Июн 2019 в 10:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram #jessicaalba Публикация от Monni1010 (@monni10ww) 14 Июн 2019 в 2:34 PDT

Стоит отметить, что такой наряд не считают трендом этого лета. Поэтому смело можно говорить, что актриса носит не только то, что модно, но и то, что удобно. Поверх костюма Джессика Альба накинула черное пальто, а дополнила образ темными солнцезащитными очками, кедами и сумкой от Christian Dior.