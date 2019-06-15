Крис Браун станет отцом во второй раз

Новости шоу бизнеса: Американский артист Крис Браун в 30 лет второй раз станет отцом.

Его бывшая девушка Аммика Харрис ожидает появления первенца, а вот для певца этот ребенок будет уже вторым.

Как сообщает Page Six, сам Крис Браун не в восторге от появления наследника. Сразу после того, как Аммика Харрис рассказала ему о беременности, артист решил завершить с ней отношения.

В то же время для своих поклонников 30-летний Крис Браун оставлял намеки на то, что его девушка ожидает ребенка. Так, под фото на 26-летие Аммики он написал: "развлекайся, мамочка". Однако подобные фразы не рассматривали как намек на беременность. В то же время на странице девушки нет ни одного указания на то, что она ожидает рождения первенца: звезда выбирает объемные вещи и позирует в таких ракурсах, где не виден ее округлый живот.

Как известно, личная жизнь Криса Брауна изобилует скандалами. О романе артиста с поп-певицей Рианной и до сих пор ходит немало слухов. Вспыльчивый Крис жестоко избил возлюбленную перед премией Грэмми-2009, а артистка решила не скрывать этого факта, распространив жуткие снимки после нападения. После скандальных новостей и резонанса в мире Крис Браун получил 5 лет условного заключения. Кроме этого, артист прошел реабилитацию в специализированном центре.

И это далеко не единственная скандальная новость с участием Криса Брауна.

В начале 2019 года 24-летняя американка заявила, что стала жертвой изнасилования. По ее словам, преступление совершил Крис Браун и два его друга. Кроме этого, в 2013 году он был участником ДТП в Лос-Анджелесе, за что получил 1000 часов общественных работ, и жестоко избил мужчину, который пытался сфотографироваться с ним. В 2017 году рэперу было приказано держаться как можно дальше от бывшей подруги Karrueche Tran после того, как его обвинили в избиении и угрозах в ее сторону.

В то же время для своей 5-летней дочери Роялти певец является образцовым папочкой. С девочкой, которую родила модель Ниа Гусман, Крис Браун проводит немало времени и публикует милые фото в сети.