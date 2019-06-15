Голливудский актер признался Эллен ДеДженерес, что спит абсолютно голым

Новости шоу бизнеса: Продвижение фильма "Человек-паук: Вдали от дома" не обошлось без интервью с Эллен ДеДженерас.

Звезде кинокомикса Джейку Джилленхолу ведущая устроила непростое и донельзя откровенное интервью, за которое его поклонницы будут ей благодарны.

Джейк Джилленхол стал гостем на шоу Эллен и принял участие в блиц-интервью, по правилам которого он должен был отвечать на весьма острые вопросы. Для разогрева ведущая спросила, какой тип нижнего белья предпочитает актер: боксеры или брифы? Джейк выбрал второй вариант. Дальше стало только лучше для поклонниц и хуже для него. "В чем ты спишь?", - спросила Эллен. "Ни в чем", - ответил актер, и в зале послышались восторженные вопли. "Кто самый сексуальный из Мстителей? Знаю, это сложный вопрос", - признала ДеДженерас. Джилленхол поддержал коллегу по фильму и назвал Человека-паука.

Наконец ведущая спросила: "Твоя любимая часть тела?". Джейку пришлось уточнить, имеет ли она в виду человеческое тело, и после нескольких перекрестных шуток он ответил: "Мне безумно нравится задняя часть женской шеи". Джилленхол также добавил, что считает очень красивыми женские ключицы и область декольте в целом. Кроме этого, актер признался, что ездит на метро и боится шоу Эллен ДеДженерас. Стоит признать, не без причины.