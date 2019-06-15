Пропала с радаров: чем сейчас занимается американская звезда Джессика Симпсон

Новости шоу бизнеса: В последнее время о 38-летней актрисе и певице Джессике Симпсон почти ничего не слышно.

Мы разузнали, чем сейчас занимается знаменитая блондинка. Спойлер: у нее все просто замечательно!

В нулевых имя Джессики Симпсон не сходило с таблоидов. Эффектная блондинка с пухлыми губами и соблазнительными формами участвовала в съемках фильмов, записывала альбомы, сотрудничала с известными брендами.

Однако с течением времени звезда все реже стала мелькать на экране, а в последнее время она и вовсе пропала с радаров: не появляется на светских мероприятиях, не снимается в кино и не радует поклонников новой музыкой.

Как выяснилось, этому есть причина: 38-летняя Джессика Симпсон расставила приоритеты - все свое время знаменитость посвящает семье, которая от года к году становится все больше и больше. В 2010-м Джессика начала встречаться с футболистом Эриком Джонсоном, от которого родила двоих детей - дочку Максвелл Дрю и сына Эйса Кнута. В 2014-м пара наконец узаконила свои отношения.

С тех пор Джессика Симпсон превратилась в настоящую домохозяйку. А не так давно звезда стала мамой в третий раз - она родила еще одну девочку, которую счастливые родители назвали Берди Мэй.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Easter from the Johnson Family, Party of 5! Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson) 21 Апр 2019 в 11:57 PDT

Напомним, что третья беременность была довольно непростой: врачи запретили Джессике рожать самостоятельно и сделали ей кесарево сечение. После появления третьего ребенка на свет Симпсон оставалась под наблюдением медиков две недели.

Сейчас даже Инстаграм Джессики целиком посвящен детям. Знаменитость не так часто радует поклонников собственными снимками, зато фолловерам предоставлена уникальная возможность воочию наблюдать, как подрастают наследники Симпсон и ее мужа.