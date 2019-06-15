Нилу Патрику Харрису - 46: интересные факты из жизни талантливого парня

Новости шоу бизнеса: Нил Патрик Харрис родился в самом крупном городе американского штата Нью-Мексико 15 июня 1973 года.

Окончив с отличием школу, Нил с головой окунулся в творчество. Он снимался в фильмах и сериалах, был задействован в крупных телевизионных проектах, озвучивал мультипликационные фильмы, успел даже попробовать свои силы на Бродвее.

В 1997 году актер снялся в фантазийном боевике Поля Верховена "Звездный десант", где сыграл друга главного героя.

За несколько лет в его послужном списке появилось множество ярких драматических ролей в различных театральных постановках, за которые он трижды награждался престижной премией Тони.

В 2005 году актер получил роль ловеласа и бабника Барни Стивенса в сериале "Как я встретил вашу маму", ставшую, пожалуй, самой удачной в его кинокарьере и принесшую Нилу мировую известность.

Сериал сравнялся по популярности со знаменитыми "Друзьями" и вызвал огромный интерес самых разных слоев американской аудитории. В нем за символический гонорар были рады появиться Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Бритни Спирс и многие другие звезды мировой величины.

Целых девять сезонов Нил купался в лучах славы и зрительской любви, к тому же смог основательно поправить свое материальное положение. За каждый эпизод со своим участием актер получал более 100 тысяч долларов. Эта работа принесла Харрису заслуженную статуэтку "Эмми", премию Тони и еще одну номинацию на "Золотой глобус", а на Аллее Славы в Голливуде красуется теперь его именная звезда.

Заслуживает внимания его участие в сказочной комедии "Смурфики", в которой Нилу досталась главная роль. Картина имела большой успех в прокате, что сразу же вдохновило продюсеров на создание второй части.

Невозможно обойти вниманием присутствие Нила в детективном триллере Дэвида Финчера "Исчезнувшая" с Беном Аффлеком в главной роли.

Личная жизнь актера не менее интересна и насыщена, чем его творческая судьба. Нил - открытый гей, о чем он официально заявил еще в 2006 году. Нетрадиционная ориентация совсем не мешает ему играть в кино роли отъявленных бабников и ловеласов.

Стоит отметить участие Харриса в съемках культовой ленты заокеанской молодежи "Американский пирог", где он снова встретился на площадке с партнершей по "Маме" Элисон Ханниган, а также работу в картине "Гарольд и Кумар уходят в отрыв", где он сыграл самого себя.