Нилу Патрику Харрису - 46: интересные факты из жизни талантливого парня

Окончив с отличием школу, Нил с головой окунулся в творчество. Он снимался в фильмах и сериалах, был задействован в крупных телевизионных проектах, озвучивал мультипликационные фильмы, успел даже попробовать свои силы на Бродвее.
В 1997 году актер снялся в фантазийном боевике Поля Верховена "Звездный десант", где сыграл друга главного героя.
За несколько лет в его послужном списке появилось множество ярких драматических ролей в различных театральных постановках, за которые он трижды награждался престижной премией Тони.
В 2005 году актер получил роль ловеласа и бабника Барни Стивенса в сериале "Как я встретил вашу маму", ставшую, пожалуй, самой удачной в его кинокарьере и принесшую Нилу мировую известность.
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Neil Patrick Harris in How I Met Your Mother (2005-2014) Happy birthday . . . . ~tags~ #neilpatrickharris #nph #barneystinson #legendary #howimetyourmother #himym #tedmosby #joshradnor #cobiesmulders #robinscherbathsky #jasonsegel #marshalleriksen #brocode #alysonhannigan #lilyaldrin #tvshow #series #comedy #follow #friends #follow4follow #happybirthday
Сериал сравнялся по популярности со знаменитыми "Друзьями" и вызвал огромный интерес самых разных слоев американской аудитории. В нем за символический гонорар были рады появиться Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Бритни Спирс и многие другие звезды мировой величины.
Целых девять сезонов Нил купался в лучах славы и зрительской любви, к тому же смог основательно поправить свое материальное положение. За каждый эпизод со своим участием актер получал более 100 тысяч долларов. Эта работа принесла Харрису заслуженную статуэтку "Эмми", премию Тони и еще одну номинацию на "Золотой глобус", а на Аллее Славы в Голливуде красуется теперь его именная звезда.
Заслуживает внимания его участие в сказочной комедии "Смурфики", в которой Нилу досталась главная роль. Картина имела большой успех в прокате, что сразу же вдохновило продюсеров на создание второй части.
Невозможно обойти вниманием присутствие Нила в детективном триллере Дэвида Финчера "Исчезнувшая" с Беном Аффлеком в главной роли.
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Личная жизнь актера не менее интересна и насыщена, чем его творческая судьба. Нил - открытый гей, о чем он официально заявил еще в 2006 году. Нетрадиционная ориентация совсем не мешает ему играть в кино роли отъявленных бабников и ловеласов.
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Happy Easter from the four Burtka-Harris bunnies. @dbelicious
Стоит отметить участие Харриса в съемках культовой ленты заокеанской молодежи "Американский пирог", где он снова встретился на площадке с партнершей по "Маме" Элисон Ханниган, а также работу в картине "Гарольд и Кумар уходят в отрыв", где он сыграл самого себя.