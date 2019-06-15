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"Утка одним словом": новое фото Надежды Дорофеевой рассмешило все соцсети

"Утка одним словом": новое фото Надежды Дорофеевой рассмешило все соцсети
22:13 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей официальной странице в Instagram солистка группы "Время и Стекло" опубликовала забавный снимок.

На фотографии Надя Дорофеева выглядит довольно уставшей. Украинская звезда не побоялась даже предстать без макияжа.

Певица славится одной из самых стильных в шоу-бизнесе, но в этот раз девушка предстает в кардинально другом виде. Особенно выделяется необычная футболка Дорофеевой, на которой нарисована желтая уточка с неприличным словом.

"Настроение - Одесса. Увидимся ночью в клубе", - написала Дорофеева и анонсировала ближайший концерт.

 
 
 
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Настроение - Одесса . Увидимся ночью в @ibiza_beach_club

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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Подписчики оставили не более курьезные комментарии: "Утка одним словом сказала мою жизнь", "Наша уточка любимая", "Я одна смотрю на футболку!?"

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Instagram, Надя Дорофеева, Время и Стекло, Новое фото.
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