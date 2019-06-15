"Утка одним словом": новое фото Надежды Дорофеевой рассмешило все соцсети

На фотографии Надя Дорофеева выглядит довольно уставшей. Украинская звезда не побоялась даже предстать без макияжа.
Певица славится одной из самых стильных в шоу-бизнесе, но в этот раз девушка предстает в кардинально другом виде. Особенно выделяется необычная футболка Дорофеевой, на которой нарисована желтая уточка с неприличным словом.
"Настроение - Одесса. Увидимся ночью в клубе", - написала Дорофеева и анонсировала ближайший концерт.
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Подписчики оставили не более курьезные комментарии: "Утка одним словом сказала мою жизнь", "Наша уточка любимая", "Я одна смотрю на футболку!?"