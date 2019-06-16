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Стиляги-отцы украинского шоу-бизнеса

Стиляги-отцы украинского шоу-бизнеса
11:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 16 июня, в Украине официально отмечают День отца.

День отца - праздник, посвященный самому главному человеку в семье. Отец - это опора семейного очага, защита от всех невзгод, поддержка в нелегкие времена. Как же удается главе семьи успевать не только весело проводить время со своими детьми, но и успешно делать карьеру? Мы выбрали для вас самых стильных пап украинского шоу-бизнеса, которые могут и в телевизоре помелькать, и в то же время правильно воспитать свое чадо.

Григорий Решетник

Единственный ведущий самого главного проекта про любовь "Холостяк" является истинным примером для подражания в вопросах семейного, а главное тихого счастья. На своей официальной странице в Instagram Григорий Решетник часто публикует фотографии со своей счастливой семьей - женой Кристиной, а также двумя сыновьями, Иваном и Дмитрием.

На светских мероприятиях Решетник всегда выглядит безупречно. Любимый цвет в одежде белый, именно такая деталь привлекает внимание на многих фотографиях украинского телеведущего.

 
 
 
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Пишаюся своєю #reshetnikfamily

Публикация от Григорий Решетник (@grisha_reshetnik)

Потап (Алексей Потапенко)

Продюсер, певец и актер - над какими проектами только не работает украинский артист. Совсем недавно Потап шокировал всех неожиданной новостью о свадьбе с Настей Каменских. Украинский бомонд, который присутствовал на церемонии бракосочетания, завалил снимками и видео-материалами все социальные сети. Но пока у молодоженов нет своих детей, Алексей Потапенко воспитывает единственного сына от бывшей жены и партнера по бизнесу Ирины Горовой. 10-летний Андрей во всем подражает своему звездному папе, и свободное время проводит только с ним.

 
 
 
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#пасха @potapchiq

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

В последнее время Потап основательно пересмотрел свое отношение к здоровью, начал бегать и правильно питаться. Кто знает, может на кардинальные изменения украинского продюсера повлияла стройная и энергичная Каменских.

Владимир Остапчук

Звезда, которая замелькала на телевидении совсем недавно, украинский ведущий Вова Остапчук уже сейчас считается примером хорошего отца. Со своей супругой Еленой, 34-летний артист воспитывает дочку Эмилию и крохотного сына Эвана.

Телеведущий не собирается терять статус восходящей звезды. Профессия, которая является для молодого парня большим трамплинов к светской жизни, подстегивает Владимира не отставать от моды, и даже для обычных будней Остапчук выбирает только самое лучшее.

 
 
 
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Дитячий садок done ⠀ #випуск #Емілія #випуск2019 #остапчук

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Николай Тищенко

Известный ресторатор и популярный телеведущий предпочитает выглядеть с иголочки. Несмотря на дефицит свободного времени, Тищенко всегда находит окошко для интересного времяпровождения со своей молодой женой Аллой Барановской и маленьким сыном Давидом. Кроме этого, у телеведущего есть еще 14-летний сын Даниил от первого брака.

 
 
 
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С днём рождения! Моя Алла! И за что мне такое счастье?

Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

Алан Бадоев

С этим украинским режиссером хотят поработать многие звезды шоу-бизнеса, и не только отечественные. Востребованность клип-мейкера настолько велика, что поговаривают, именно это стало причиной развода Бадоева с популярной ведущей трэвел-программы "Орел и Решка" Жанной Бадоевой.

Так как бывшая супруга очень часто покидает Украину, и большую часть времени проводит в своем доме в Италии с новым супругом, дочь Лолита и сын Борис стараются сохранить с отцом теплые отношения.

 
 
 
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Счастливый Отец

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Сегодня День отца: история праздника

Сумбурная звездная жизнь не мешает режиссеру всегда выглядит отлично. В основном Алан Бадоев предпочитает casual и streetstyle.

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Украинские звезды, Стильные мужчины, День отца 2019, Известные отцы.
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