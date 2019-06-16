Стиляги-отцы украинского шоу-бизнеса

День отца - праздник, посвященный самому главному человеку в семье. Отец - это опора семейного очага, защита от всех невзгод, поддержка в нелегкие времена. Как же удается главе семьи успевать не только весело проводить время со своими детьми, но и успешно делать карьеру? Мы выбрали для вас самых стильных пап украинского шоу-бизнеса, которые могут и в телевизоре помелькать, и в то же время правильно воспитать свое чадо.
Григорий Решетник
Единственный ведущий самого главного проекта про любовь "Холостяк" является истинным примером для подражания в вопросах семейного, а главное тихого счастья. На своей официальной странице в Instagram Григорий Решетник часто публикует фотографии со своей счастливой семьей - женой Кристиной, а также двумя сыновьями, Иваном и Дмитрием.
На светских мероприятиях Решетник всегда выглядит безупречно. Любимый цвет в одежде белый, именно такая деталь привлекает внимание на многих фотографиях украинского телеведущего.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Потап (Алексей Потапенко)
Продюсер, певец и актер - над какими проектами только не работает украинский артист. Совсем недавно Потап шокировал всех неожиданной новостью о свадьбе с Настей Каменских. Украинский бомонд, который присутствовал на церемонии бракосочетания, завалил снимками и видео-материалами все социальные сети. Но пока у молодоженов нет своих детей, Алексей Потапенко воспитывает единственного сына от бывшей жены и партнера по бизнесу Ирины Горовой. 10-летний Андрей во всем подражает своему звездному папе, и свободное время проводит только с ним.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В последнее время Потап основательно пересмотрел свое отношение к здоровью, начал бегать и правильно питаться. Кто знает, может на кардинальные изменения украинского продюсера повлияла стройная и энергичная Каменских.
Владимир Остапчук
Звезда, которая замелькала на телевидении совсем недавно, украинский ведущий Вова Остапчук уже сейчас считается примером хорошего отца. Со своей супругой Еленой, 34-летний артист воспитывает дочку Эмилию и крохотного сына Эвана.
Телеведущий не собирается терять статус восходящей звезды. Профессия, которая является для молодого парня большим трамплинов к светской жизни, подстегивает Владимира не отставать от моды, и даже для обычных будней Остапчук выбирает только самое лучшее.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Николай Тищенко
Известный ресторатор и популярный телеведущий предпочитает выглядеть с иголочки. Несмотря на дефицит свободного времени, Тищенко всегда находит окошко для интересного времяпровождения со своей молодой женой Аллой Барановской и маленьким сыном Давидом. Кроме этого, у телеведущего есть еще 14-летний сын Даниил от первого брака.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Алан Бадоев
С этим украинским режиссером хотят поработать многие звезды шоу-бизнеса, и не только отечественные. Востребованность клип-мейкера настолько велика, что поговаривают, именно это стало причиной развода Бадоева с популярной ведущей трэвел-программы "Орел и Решка" Жанной Бадоевой.
Так как бывшая супруга очень часто покидает Украину, и большую часть времени проводит в своем доме в Италии с новым супругом, дочь Лолита и сын Борис стараются сохранить с отцом теплые отношения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы прошли с тобой все возможные стадии отношений : дружба, любовь, немножко ненависть, и снова ,и уже на всегда дружба! Спасибо за прекрасных детей, за то , что могу всегда набрать и на любом расстоянии услышать слова , которые снова и в любой ситуации делают меня сверх сильным. Ты безусловно умеешь вдохновлять! #HBЖа ! @zhanna_badoeva
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сумбурная звездная жизнь не мешает режиссеру всегда выглядит отлично. В основном Алан Бадоев предпочитает casual и streetstyle.