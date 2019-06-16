"Очень на отца похожи": Арсен Мирзоян показал детей от первого брака

Новости шоу бизнеса: Украинский музыкант Арсен Мирзоян опубликовал фотографию с двумя сыновьями от первого брака.

Началом летнего сезона наслаждаются все украинцы, а в том числе и звезды. Как только появляется свободная минутка, они отправляют на отдых с семьей и близкими людьми. Именно так поступила Тоня Матвиенко, которая на личной странице в Facebook опубликовала свежую фотографию с подросшей младшей дочерью Ниной.

А спустя несколько дней ее супруг Арсен Мирзоян показал снимок с сыновьями от первого брака Артемом и Владом.

"Ланфрен-Ланфра-Лантатита", – написал Мирзоян.

"А младший вас похож. Хорошие ребята!", "Хорошие сыночки и где-то есть еще малышка-дочь!!! Большое счастье иметь таких детей", "Очень хорошие сыновья, а старший, как всегда, такой сурьезный", "Видно, что сыновья красавцы будут! Очень на отца похожи", "И не знала, что такие сыновья-орлы есть! Хорошие!" – комментируют поклонники.