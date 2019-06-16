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"Очень на отца похожи": Арсен Мирзоян показал детей от первого брака

"Очень на отца похожи": Арсен Мирзоян показал детей от первого брака
12:44 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Украинский музыкант Арсен Мирзоян опубликовал фотографию с двумя сыновьями от первого брака.

Началом летнего сезона наслаждаются все украинцы, а в том числе и звезды. Как только появляется свободная минутка, они отправляют на отдых с семьей и близкими людьми. Именно так поступила Тоня Матвиенко, которая на личной странице в Facebook опубликовала свежую фотографию с подросшей младшей дочерью Ниной.

А спустя несколько дней ее супруг Арсен Мирзоян показал снимок с сыновьями от первого брака Артемом и Владом.

"Ланфрен-Ланфра-Лантатита", – написал Мирзоян.

 
 
 
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Ланфрен-Ланфра-Лантатита #арсенмірзоян #photography #yaremche #romantikspahotel #cherry #ukraine #spa #pool

Публикация от Am (@arsen_mirzoian)

"Дитячий сміх": Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко показали дочь в новом клипе (Видео)

"А младший вас похож. Хорошие ребята!", "Хорошие сыночки и где-то есть еще малышка-дочь!!! Большое счастье иметь таких детей", "Очень хорошие сыновья, а старший, как всегда, такой сурьезный", "Видно, что сыновья красавцы будут! Очень на отца похожи", "И не знала, что такие сыновья-орлы есть! Хорошие!" – комментируют поклонники.

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Снимок, Фото, Арсен Мирзоян, Синовья.
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