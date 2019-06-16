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"Вот же дал бог": Леся Никитюк оголила бесконечные ноги

"Вот же дал бог": Леся Никитюк оголила бесконечные ноги
13:40 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Леся Никитюк знает, как показать себя с выгодного ракурса.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает удивлять своих поклонников новыми образами и ракурсами, в которых хорошо видны ее достоинства.

В этот раз на странице знаменитости в Instagram появилось фото, где в глаза бросаются ее бесконечные ноги.

На снимке Леся Никитюк позирует на пирсе на фоне яхт. На ней легкое зеленое платье, которое выгодно оголило и подчеркнуло ее длинные ноги. Фото телеведущая сделала в окно каюты. В подписи она оставила лишь свои фирменные хештеги.

 
 
 
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#лесяникитюк #ladyLe

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"ЛеДзьо": Леся Никитюк в новом "образе"

Подписчики Леси Никитюк пришли в восторг от ее новой фотографии и засыпали ее комплиментами, отметив, что она самая красивая звезда украинского шоу-бизнеса. "Леся, ты супер! Ты современный мотиватор", "Леся, ты самая красивая в украинском шоу-бизнесе", "Лучшая", "Бесконечные ноги!!! Вот же дал бог", "Русалка", "Леся, какие шикарные ноги!", — написали поклонники.

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Телеведущая, Снимок, Леся Никитюк.
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