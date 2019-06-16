"Вот же дал бог": Леся Никитюк оголила бесконечные ноги

Новости шоу бизнеса: Леся Никитюк знает, как показать себя с выгодного ракурса.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает удивлять своих поклонников новыми образами и ракурсами, в которых хорошо видны ее достоинства.

В этот раз на странице знаменитости в Instagram появилось фото, где в глаза бросаются ее бесконечные ноги.

На снимке Леся Никитюк позирует на пирсе на фоне яхт. На ней легкое зеленое платье, которое выгодно оголило и подчеркнуло ее длинные ноги. Фото телеведущая сделала в окно каюты. В подписи она оставила лишь свои фирменные хештеги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #лесяникитюк #ladyLe Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 15 Июн 2019 в 2:16 PDT

Подписчики Леси Никитюк пришли в восторг от ее новой фотографии и засыпали ее комплиментами, отметив, что она самая красивая звезда украинского шоу-бизнеса. "Леся, ты супер! Ты современный мотиватор", "Леся, ты самая красивая в украинском шоу-бизнесе", "Лучшая", "Бесконечные ноги!!! Вот же дал бог", "Русалка", "Леся, какие шикарные ноги!", — написали поклонники.