СМИ: скандальная MARUV не ответила на вопрос о Крыме

Новости шоу бизнеса: Украинская певица не ответила во время интервью на вопрос о принадлежности крымского полуострова.

Неоднозначная артистка MARUV не перестает удивлять украинских фанатов. Недавно певица, которая на отборочном этапе "Евровидения 2019" обещала, что не будет посещать Россию со своими концертами, все же выступила на премии Муз-ТВ, который проходил в Москве. А после этого, в пятницу 14 июня, дала сольный концерт в Киеве.

Напомним, что 7 июня состоялось вручение музыкальной премии Муз-ТВ 2019. Кроме певицы MARUV, церемонию посетили такие украинские звезды как Светлана Лобода, Макс Барских, Анна Седокова и Alekseev.

После киевского выступления состоялась пресс-конференция артистки с журналистами.

Как сообщают СМИ, на вопрос журналиста, одного из довольно известных каналов в Украине, про оккупированный Крым, MARUV встала и ушла больше не отвечая на подготовленные вопросы журналистов других телеканалов.

История повторяется. Уточним, когда на нацотборе до Евровидения 2019 один из членов жюри, Джамала, спросила певицу про тот же Крым, MARUV не дала четкого ответа.

Журналист спросил: "На отборочном туре Евровидения Джамала спросила у вас, чей же Крым. Вы не ответили. Так чей же Крым?". "Так, все, пока всем", - быстро слетело с уст певицы, которая резко встала и ушла, оставив профессиональных работников СМИ в недоумении.

Сколько бы певица не уходила от логичных вопросов со стороны украинской общественности, рано или поздно ей все же придется расставить все точки над "и".