"Похожа на какую-то породу собаки": Седокова разочаровала фанов новым снимком

Снимок, который вызвал споры среди поклонников, артистка обнародовала на своей странице в Instagram. Она подписала его цитатой Скотта Фицджеральда о любви: "Я люблю ее, и в этом и есть начало и конец всего".
"Мне бы хотелось, чтобы меня любили именно так. Решительно. Настойчиво", – добавила девушка в посте.
На фото Седокова позирует перед камерой в белом наряде с длинным рукавом и распущенными волосами с небрежной укладкой.
Часть поклонников традиционно оставила под постом лестные комментарии, однако некоторые подписчики обратили внимание на лицо певицы, заявив, что она переборщила с пластическими операциями и ботоксом.
"Была красотка, а умудрилась стать похожей на резиновую куклу", "Ботокса очень много", "Стремная", "Аня, что у вас с носом? Вы на хрюшку похожи на этом фото", "Зачем так уродовать верхнюю губу?" "Пластмассовая баба, живого нечего в ней нет", – пишут в комментариях.