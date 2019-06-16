Джесси Джей впервые встретилась с родной дочерью Ченнинга Татума

Новости шоу бизнеса: Роман Джесси Джаннинг с Ченнингом Татумом набирает силу.

31-летняя британская певица рассказала о своих отношениях с 39-летней Татумом в новом интервью британской газете The Times и рассказала, что она и его дочь Эверли прекрасно ладят друг с другом.

Когда Джесси спросила, было ли трудно встретиться с ней впервые, она сказала: "Боже, нет! Ей всего шесть лет, и она прекрасна".

Джесси Джей впервые начала встречаться с голливудским актером в октябре прошлого года, хотя пара не показала свои чувства на публику до марта 2019 года. Тогда их впервые заметили вместе, когда они совершали прогулку в Лондоне, мило держась за руки.

"Мы с Ченнингом проводили вместе время еще до того, как наши отношения стали более особенными, и это создало большое давление. Нам нужно время, чтобы узнать друг друга. Мы только что провели первый совместный отпуск, и это было замечательно, но это все, что я могу сказать...", - сказала Джесси Джей.

Певица подчеркнула, что она "очень счастлива" в отношениях, которые начались спустя несколько месяцев после того, как Татум развелся со своей первой женой Дженной Дьюэнн после девяти лет брака.

"О, мне очень нравится "21 Jump Street (имеется ввиду фильм "Джамп стрит, 21", который в украинский прокат вышел под названием "Мачо и ботан")", - сказала певица, имея в виду главную роль Татума в фильме. "Я всегда ищу парня с хорошим чувством юмора и моралью. И гигиена. Человек, который принимает душ, очень важен!".

Голливудский актер Ченнинг Татум

Джесси Джей рассказала о встрече с дочерью Ченнинга спустя 5 лет после того, как узнала от врачей, что никогда не сможет иметь детей. Несмотря на это, певица призналась, что она по-прежнему намерена стать матерью.

"Я могу пойти по пути усыновления или даже воспользоватся услугами суррогатного материнства", - сказала она. "Я молюсь о том, чтобы мои дети появились естественным путем, но если этого не произойдет, то и с этим я справлюсь".

Британская певица Джесси Джей

"Боль, которую я испытала после новости о бесплодии, - самая трудная вещь, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться", - сказала певица.

Несмотря на это, Джесси еще в начале этого месяца уточнила, что не обсуждала с Татумом вопрос о детях.

"Нет! Только потому, что он Ченнинг Татум?", - сказала она в интервью радио Heart Breakfast. "У меня были отношения, которые длились намного дольше, чем с Ченнингом, но тогда никому не было до этого дела".

Звезда также рассказала о том, что сейчас пытается правильно скорректировать свой рацион и образ жизни: "Пять лет назад мне поставили диагноз - бесплодие. Мне сказали, что я не смогу иметь детей, но я не верю этому. Я верю в чудеса. Я не сдался", - сказала Джесси Джей в интервью. "За последние четыре года я сменила диету", - продолжила она. "Я изменил свой образ жизни, я много работала самостоятельно. Я все еще в процессе".