"С праздником!": Оля Фреймут показала, как отмечает Троицу

Новости шоу бизнеса: Знаменитая телеведущая Оля Фреймут часто рассказывала о своем особом отношении к христианству и церкви.

Поэтому в день традиционного украинского праздника, Троицы, показала фото, которое сделала после утренней воскресной службы.

Оля Фреймут неоднократно откровенно рассказывает, что посещает церковь и учит этому своих детей. Поэтому в день христианских праздников она всегда посещает воскресную службу, после которой традиционно делится фотографиями на своей странице в Instagram.

"Милые и набожные, счастья вашим семьям! С праздником Троицы", – прокомментировала фото Оля Фреймут.

На фото бизнесвумен оказалась в скромном светлом наряде и с платком на голове. Однако самым интересным атрибутом стала зелень, которой украинцы обычно украшают пол в домах, ворота в частных домах и двор. В руках Оли Фреймут было традиционное татарское зелье и другие зеленые растения.