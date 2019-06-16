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Американская актриса, страдающая рассеянным склерозом, побрила голову вместе со своим сыном

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Американская актриса, страдающая рассеянным склерозом, побрила голову вместе со своим сыном
17:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сельма Блэр получила помощь своего сына Артура в очень ответственном деле.

46-летняя американская актриса опубликовала фотографию, на которой ее 7-летний сын Артур Сент аккуратно подстригает волосы Блэр электрической машинкой.

"Люди. Вернулась к своим корням. Парикмахер, который все еще говорит "в ж..." всякий раз, когда представляется такая возможность", - пошутила в комментариях Сельма.

Сын актрисы был ее опорой на протяжении многих лет после того, как врачи поставили ей диагноз "рассеянный склероз" в августе 2018 года. Она обнародовала свой диагноз только спустя несколько месяцев, в октябре, и признается, что ей уже тяжело долго держать руки, когда она причесывается.

В феврале Блэр рассказала в интервью "Доброе утро, Америка", что ее сын воспринял новость о прогрессирующем заболевании особенно тяжело: "После МРТ я сказала: "У меня есть то, что называется рассеянным склерозом", - и он чуть не заплакал и спросил: "Это тебя убьет?". И я сказал: "Нет. Я имею в виду, мы никогда не знаем, что нас убьет, Артур. Но доктор точно не сказал, что я умру", - вспоминает она. "И он сказал: "О. Хорошо!".

 
 
 
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People. #selmablair #arthursaintbleick . Back to my roots. #zen barber who still says butthole whenever given an opportunity. I love him.

Публикация от Selma Blair (@selmablair)

Сельма Блэр привела сына Артура в качестве своего "парня" в прошлом месяце на 26-ой ежегодный гала-концерт "Гонка до конца", где она призналась, что ее сын "является причиной всего", что она делает.

Голливудская звезда поделилась своим опытом в борьбе с рассеянным склерозом на Instagram, чистосердечно раскрывая степень своей болезни.

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"Вот правда. Я чувствую себя настолько больной, как будто нахожусь в аду", - написала Блэр в Instagram в мае. "Меня рвет и все то, о чем не вежливо говорить. Мой сын убежал. От меня. Я должна отвезти его в школу. Медицинское лечение берет свое. Я собираюсь пройти через это. Это пройдет. Так рада, что это я, а не мой ребенок. Я не могу представить, чтобы когда-нибудь я снова почувствовала себя хорошо. #тяжелый день. Но это все еще утро. Мы прошли это. #проверка на практике".

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Болезнь, Американская актриса, Сельма Блэр, Побрила голову.
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