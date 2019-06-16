Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя впервые вышла в свет

Новости шоу бизнеса: Ее появление произвело настоящий фурор – как можно было скрывать такую красоту.

Дева Кассель – плод любви одной из самых красивых пар мира – 54-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи и 52-летнего французского актера Венсана Касселя.

На днях 14-летняя девушка впервые вышла в свет и произвела своим появлением настоящий фурор. Дева появилась на показе Dolce&Gabbana во время Milan Men’s Fashion Week Spring/Summer 2020.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений deva cassel (@deva_cassel_belucci) 15 Чер 2019 р. о 12:16 PDT

Для своего появления молодая модель, которая уже имеет за плечами несколько контрактов с модными домами, выбрала классический образ: черные облегающие брюки, короткий жакет и красный кружевной топ. Завершили образ открытые босоножки в тон костюма и сумка Dolce&Gabbana. Свои густые шикарные волосы Дива оставила распущенными, а из косметики использовала только тушь.

Все присутствующие обратили внимание, что девушка очень похожа на свою знаменитую мать. Явное сходство гарантирует Диве успешную творческую карьеру. На днях стало известно, что итальянский модный дом Dolce&Gabbana уже заключили с ней контракт, и со следующего года Дива Кассель станет новым лицом бренда.