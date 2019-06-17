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Бруклин Бекхэм пропустил важный семейный праздник ради Ханы Кросс

Бруклин Бекхэм пропустил важный семейный праздник ради Ханы Кросс
10:46 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На прошлой неделе старшин сын Дэвида и Виктории пропустил 70-летие бабушки Сандры Джорджины Уэст, на котором присутствовала вся семья.

В начале июня западные таблоиды распространили слухи о том, Дэвид Бекхэм посоветовал старшему сыну положить конец отношениям с Ханой Кросс. И не зря. Стоило утихнуть скандалу о том, что Бруклин подрался с моделью в Каннах, как появилась новость, что он пропустил ради возлюбленной важный семейный праздник.

По словам инсайдеров, Дэвид попросил Бруклина больше не приводить Кросс на семейные мероприятия, и тот так и поступил. 

В Instagram-аккаунте футболист оставил трогательное поздравление для матери: "Все, что делает моя мать, направлено на каждого из нас. Прошедший день был посвящен ей, и мы отпраздновали его со всеми, кого она любит и о ком заботится. Простой знай, мама, как сильно мы любим тебя и ценим все, что ты для нас делаешь". 

 
 
 
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Malibu baby

Несмотря на слова Дэвида, одного важного человека на празднике не оказалось. Бруклин провел этот день в компании возлюбленной на пляже Малибу. По сообщениям инсайдеров, он не смог прилететь в Лондон, хотя ему вообще не стоило покидать город.

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"Вместо того чтобы посетить семейный праздник, он отправился в небольшой отпуск, который, откровенно говоря, мог бы взять в другой раз. Его отношения с Ханой становятся проблемой для Бекхэмов", — рассказал источник.

Если слова инсайдеров правдивы, но Бруклин пренебрег просьбами и советами отца: "Дэвид попросил Бруклина больше времени проводить с семьей, чтобы у него была возможность помочь сыну. Он знает, что любовь между молодыми людьми может быть жестокой, но не хочет, чтобы публичные ссоры стали для Бруклина привычным делом. Вместо того чтобы вмешиваться, Дэвид пытается действовать спокойнее и дать сыну несколько советов. Сейчас всем вокруг очевидно, что он не фанат Ханы".

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Все по теме:

Праздник, Знаменитости, Бруклин Бекхэм, Хана Кросс, Семейный праздник.
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