СМИ: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином

Новости шоу бизнеса: После двух лет отношений звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин расстались.

В декабре прошлого года инсайдеры заверяли таблоиды, что Дакота Джонсон и Крис Мартин близки к помолвке. Казалось, подтверждением этому служили фото счастливой пары, а также теплые отношения между звездой "50 оттенков серого" и экс-супругой музыканта Гвинет Пэлтроу. Однако на этих выходных западные издания сообщили неприятную для поклонников новость — влюбленные расстались.

По сообщениям СМИ, Крис Мартин и Дакота Джонсон расстались после двух лет отношений. Анонимный источник рассказал изданию Sunday Express, что причиной разрыва стало нежелание актрисы заводить детей. "Крис дал понять, что хочет как можно быстрее снова стать отцом, но карьера Дакоты только взлетела, поэтому дети — это последнее, о чем ей хотелось думать", — сообщил инсайдер. 42-летний Мартин уже воспитывает двух детей от Гвинет Пэлтроу: 15-летнюю Эппл и 13-летнего Мозеса.

Инсайдер добавил, что музыкант приобрел дом в Малибу за 4,5 млн долларов в надежде, что там они с актрисой осядут и создадут семью. Однако Джонсон была непреклонна.

"В прошлом месяце они, наконец, поняли, что смотрят в совершенно противоположных направлениях. Они были фантастической парой, поэтому их сердца были разбиты от понимания, что в конечном итоге ничего не вышло", — заключил источник. Ни звезды, ни их представители пока не прокомментировали данную информацию.

В последний раз Дакоту и Криса выдели вместе в апреле этого года на прогулке в Малибу. Как раз в то время фронтмен группы Coldplay получил судебный запрет против сумасшедшей фанатки, которая преследовала пару и утверждала, что встречается с музыкантом.