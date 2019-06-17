Кортни Кокс отметила 55-летие с коллегами по сериалу "Друзья"

Новости шоу бизнеса: На днях звезды "Друзья" очаровали сеть общим снимком, сделанным на дне рождении Кортни Кокс.

Легендарный сериал "Друзья" даже через 15 лет не потерял своей популярности. Его до сих пор просматривают тысячи киноманов, которые с восторгом следят не только за новостями о возможном продолжении киноленты, но и за главными актерами.

Празднование 55-летия актрисы состоялось в воскресенье, 16 июня. На праздничное мероприятие, которое прошло в имении Кортни Кокс, пришли близкие друзья знаменитости, среди которых – ее коллеги по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон и Лиза Кудров.

"Как мне повезло отметить день рождения с вами" Я люблю вас, девочки. Очень сильно!" – прокомментировала чувственную встречу Кортни Кокс.

В комментариях к фото немало поклонников сериала "Друзья" выразили надежду, что авторы киноленты все же доснимут продолжение известной истории. О перезапуске киноленты уже несколько лет говорят в СМИ. По словам Дженнифер Энистон, она готова снова появиться на телеэкранах в образе Рэйчел Грин. Поддерживают такую идею и Лиза Кадров и Кортни Кокс. А вот мужской состав сериала против такой идеи.

Все девочки с радостью согласились снять эпизод с воссоединением. Однако, в отличие от нас, коллеги-мужчины не очень обрадовались такой инициативе. Поэтому мы решили просто сделать римейк на сериал в стиле "Золотых девочек", в котором мы будем старые и на колясках, – пошутила Дженнифер Энистон.

Недавно Марта Кауффман – создатель сериала "Друзья" – заявила, что киноманам не стоит ожидать продолжение истории. По ее словам, кинолента имеет логическое завершение, поэтому не следует "делать серию разочарований".

"Есть несколько причин. Во-первых, шоу о том времени, когда твои друзья – твоя семья. Сейчас не то время. Если мы соберем шесть актеров снова, сердце шоу исчезнет. Во-вторых, неясно, насколько это будет положительным. Людям нравится то, что уже завершилось, и надо оставить все, как есть, а не делать серию разочарований", – поделилась Кауффман.