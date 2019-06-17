Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Накануне заседания ТКГ в Минске оккупанты запустили волну фейков: подробности
Накануне заседания ТКГ в Минске оккупанты запустили волну фейков: подробности
В МОН сообщили, на какие специальности установили минимальный проходной балл
Специальности, для которых установлен минимальный проходной балл
Трансфер Малиновского: Аталанта договорилась с Генком
Трансфер Малиновского: Аталанта договорилась с Генком
СМИ: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином
СМИ: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином

Кортни Кокс отметила 55-летие с коллегами по сериалу "Друзья"

Кортни Кокс отметила 55-летие с коллегами по сериалу "Друзья"
12:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях звезды "Друзья" очаровали сеть общим снимком, сделанным на дне рождении Кортни Кокс.

Легендарный сериал "Друзья" даже через 15 лет не потерял своей популярности. Его до сих пор просматривают тысячи киноманов, которые с восторгом следят не только за новостями о возможном продолжении киноленты, но и за главными актерами.

Празднование 55-летия актрисы состоялось в воскресенье, 16 июня. На праздничное мероприятие, которое прошло в имении Кортни Кокс, пришли близкие друзья знаменитости, среди которых – ее коллеги по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон и Лиза Кудров.

"Как мне повезло отметить день рождения с вами" Я люблю вас, девочки. Очень сильно!" – прокомментировала чувственную встречу Кортни Кокс. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

How lucky am I to celebrate my birthday with these two??? I love you girls. So much

Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

В комментариях к фото немало поклонников сериала "Друзья" выразили надежду, что авторы киноленты все же доснимут продолжение известной истории. О перезапуске киноленты уже несколько лет говорят в СМИ. По словам Дженнифер Энистон, она готова снова появиться на телеэкранах в образе Рэйчел Грин. Поддерживают такую идею и Лиза Кадров и Кортни Кокс. А вот мужской состав сериала против такой идеи.

Все девочки с радостью согласились снять эпизод с воссоединением. Однако, в отличие от нас, коллеги-мужчины не очень обрадовались такой инициативе. Поэтому мы решили просто сделать римейк на сериал в стиле "Золотых девочек", в котором мы будем старые и на колясках, – пошутила Дженнифер Энистон.

Нилу Патрику Харрису - 46: интересные факты из жизни талантливого парня

Недавно Марта Кауффман – создатель сериала "Друзья" – заявила, что киноманам не стоит ожидать продолжение истории. По ее словам, кинолента имеет логическое завершение, поэтому не следует "делать серию разочарований".

"Есть несколько причин. Во-первых, шоу о том времени, когда твои друзья – твоя семья. Сейчас не то время. Если мы соберем шесть актеров снова, сердце шоу исчезнет. Во-вторых, неясно, насколько это будет положительным. Людям нравится то, что уже завершилось, и надо оставить все, как есть, а не делать серию разочарований", – поделилась Кауффман.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, День рождения, Актриса, Друзья, Кортни Кокс, Сериал Друзья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
03 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
04 Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день
05 Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя впервые вышла в свет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В России журналисту Голунову предоставили защиту
В России журналисту Голунову предоставили защиту
Прогноз погоды на 17 июня: на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди
Прогноз погоды на 17 июня
Итоги дня 16 июня: Причина взрыва в Киеве, День отца и и состояние Кольченко
Главные новости 16 июня
Трогательная история о знакомстве Дзидзьо с Андреем Кузьменко
Трогательная история о знакомстве Дзидзьо с Андреем Кузьменко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь