Кортни Кокс отметила 55-летие с коллегами по сериалу "Друзья"

Легендарный сериал "Друзья" даже через 15 лет не потерял своей популярности. Его до сих пор просматривают тысячи киноманов, которые с восторгом следят не только за новостями о возможном продолжении киноленты, но и за главными актерами.
Празднование 55-летия актрисы состоялось в воскресенье, 16 июня. На праздничное мероприятие, которое прошло в имении Кортни Кокс, пришли близкие друзья знаменитости, среди которых – ее коллеги по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон и Лиза Кудров.
"Как мне повезло отметить день рождения с вами" Я люблю вас, девочки. Очень сильно!" – прокомментировала чувственную встречу Кортни Кокс.
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How lucky am I to celebrate my birthday with these two??? I love you girls. So much
В комментариях к фото немало поклонников сериала "Друзья" выразили надежду, что авторы киноленты все же доснимут продолжение известной истории. О перезапуске киноленты уже несколько лет говорят в СМИ. По словам Дженнифер Энистон, она готова снова появиться на телеэкранах в образе Рэйчел Грин. Поддерживают такую идею и Лиза Кадров и Кортни Кокс. А вот мужской состав сериала против такой идеи.
Все девочки с радостью согласились снять эпизод с воссоединением. Однако, в отличие от нас, коллеги-мужчины не очень обрадовались такой инициативе. Поэтому мы решили просто сделать римейк на сериал в стиле "Золотых девочек", в котором мы будем старые и на колясках, – пошутила Дженнифер Энистон.
Недавно Марта Кауффман – создатель сериала "Друзья" – заявила, что киноманам не стоит ожидать продолжение истории. По ее словам, кинолента имеет логическое завершение, поэтому не следует "делать серию разочарований".
"Есть несколько причин. Во-первых, шоу о том времени, когда твои друзья – твоя семья. Сейчас не то время. Если мы соберем шесть актеров снова, сердце шоу исчезнет. Во-вторых, неясно, насколько это будет положительным. Людям нравится то, что уже завершилось, и надо оставить все, как есть, а не делать серию разочарований", – поделилась Кауффман.