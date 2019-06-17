Стало известно, как Джо Джонас отпраздновал мальчишник

Новости шоу бизнеса: Джо Джонас и его друзья праздновали холостяцкий вечер на острове Ибица.

Знаменитый американский певец и новоиспеченный муж Софи Тернер решил не "пасти задних" и также устроил вечеринку по случаю прощания с холостяцкой жизнью.

На днях звезда "Игры престолов" Софи Тернер громко отпраздновала свой девичник на борту частного самолета, а затем в роскошном отеле, переодевшись в яркие костюмы. Однако ее муж Джо Джонас устроил не хуже прощание со своей холостяцкой жизнью.

29-летний американский музыкант и его братья стали гостями "Ночного шоу с Джимми Фэллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon). Во время разговора с ведущим Джо Джонас рассказал, что его мальчишник прошел на одном из самых популярных островов Испании – на Ибице.

Из-за нас трижды вызывали полицию. Пожалуй, наиболее неадекватной частью мальчишника было то, что Джо сорвал с себя рубашку, надел на голову коробку из-под текилы и ходил в таком виде всю ночь, – рассказал его брат и муж Приянки Чопры Ник Джонас.

Однако ребята не публиковали никаких фото и видео шумного празднования, поэтому их спутницам и фанатам остается только догадываться, что еще интересного происходило на вечеринке.