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Меган Маркл и Принц Гарри показали новое фото сына Арчи

Меган Маркл и Принц Гарри показали новое фото сына Арчи
13:54 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В честь Дня отца, который празднуется в Великобритании и ряде других стран 16 мая, Меган Маркл и принц Гарри опубликовали у себя в Instagram новое, трогательное фото своего сына.

Кажется, эти глаза украдут не одно девичье сердце.

Герцоги Сассекские наконец порадовали нас новым снимком своего сына. И сделали это в День отца.

16 июня принц Гарри впервые в жизни праздновал этот трепетный праздник. Он не мог не поделиться своей радостью со всем миром. 

 
 
 
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Happy Father’s Day! And wishing a very special first Father’s Day to The Duke of Sussex! © SussexRoyal

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Меган Маркл наняла специалиста по продвижению официальной страницы в соцсети

Гарри сделал это по-современному, в Instagram-аккаунте. В соцсети появилось нежное фото маленького Арчи Харрисона, который крепко держит руку своего королевского папочки. И этот мальчик покорит тебя с первого взгляда, ведь его большие глаза и вздернутый носик - сплошное очарование.

Стало известно, что 31-летняя певица решила не тратить время попусту, и постепенно налаживать дружбу с одной из самых влиятельных женщин современной Англии - Меган Маркл.

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Все по теме:

Принц Гарри, Знаменитости, Королевская семья, День отца, Меган Маркл, Сын Меган Маркл и принца Гарри.
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