Меган Маркл и Принц Гарри показали новое фото сына Арчи

Новости шоу бизнеса: В честь Дня отца, который празднуется в Великобритании и ряде других стран 16 мая, Меган Маркл и принц Гарри опубликовали у себя в Instagram новое, трогательное фото своего сына.

Кажется, эти глаза украдут не одно девичье сердце.

Герцоги Сассекские наконец порадовали нас новым снимком своего сына. И сделали это в День отца.

16 июня принц Гарри впервые в жизни праздновал этот трепетный праздник. Он не мог не поделиться своей радостью со всем миром.

Гарри сделал это по-современному, в Instagram-аккаунте. В соцсети появилось нежное фото маленького Арчи Харрисона, который крепко держит руку своего королевского папочки. И этот мальчик покорит тебя с первого взгляда, ведь его большие глаза и вздернутый носик - сплошное очарование.

Стало известно, что 31-летняя певица решила не тратить время попусту, и постепенно налаживать дружбу с одной из самых влиятельных женщин современной Англии - Меган Маркл.