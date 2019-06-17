Крестины сына принца Гарри и Меган Маркл: подробности

Новости шоу бизнеса: Появилась новая информация о времени и месте проведения крещения сына герцогов Сассекских.

Недавно герцоги Сассекские впервые стали родителями. Пока Меган Маркл не совершает официальных выходов, наслаждаясь проведением времени с сыном, принц Гарри вынужден исполнять королевские обязанности. Однако поклонники не могут дождаться их совместного выхода и еще одного знаменательного события в их жизни – крещения новорожденного Арчи Харрисона, которое скорее всего состоится в июле этого года

Меган Маркл родила сына утром 6 мая. Кенсингтонский дворец сразу же сообщил об этом всему миру, а через несколько дней герцоги Сассекские вместе с малышом впервые вышли к журналистам. С того времени новоиспеченная мамочка только один раз совершила официальный выход по случаю официального празднования дня рождения Елизаветы II. Однако, как сообщает издание ETonline, новый выход королевской четы может случиться уже в следующем месяце. И причина для этого довольно весомая – крещение Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора.

Согласно королевским традициям, крестины новорожденных происходят на третий месяц после появления на свет. Так, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма были крещены именно в тот период. Принц Джордж родился 22 июля 2013 года и был крещен 23 октября 2013 года. Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года, и ее крестили 5 июля 2015 года, а младший сын герцогов Кембриджских родился 23 апреля и был крещен 9 июля.

В источнике отмечается, что королевский инсайдер открыл вероятную дату проведения крестин сына принца Гарри и Меган Маркл. Представитель заверил, что торжество по случаю крещения Арчи Харрисона состоится уже в следующем месяце, то есть в июле. Традиционную церемонию проведет тот самый архиепископ, который крестил Меган Маркл перед ее бракосочетанием с принцем Гарри, а именно – архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время крещения Арчи Харрисон будет скупан в купели из позолоченного серебра Лилии и в воде из реки Иордан.

Также на сайте отмечается: королевский представитель добавил, что герцоги Сассекские будут крестить сына в часовне Святого Георгия в Виндзоре, так как именно там был крещен принц Гарри, и там они с Меган Маркл поженились в мае 2018 года. На крестинах будут присутствовать все члены королевской семьи за исключением Елизаветы II. Она будет выполнять прямые обязанности монарха Великобритании, поэтому не сможет посетить крестины своего правнука.