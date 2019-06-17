Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Хомчак об увольнениях военных из рядов ВСУ: От добра не уходят, значит есть проблема
Хомчак об увольнениях военных из рядов ВСУ: От добра не уходят, значит есть проблема
Геращенко обратилась к нардепам: Давайте пройдем избирательную кампанию достойно
Геращенко призывала нардепов к корректности
Свитолина начала травяной сезон с поражения
Свитолина начала травяной сезон с поражения
Джесси Джей октровенно рассказала о своей личной жизни
Джесси Джей октровенно рассказала о своей личной жизни

Крестины сына принца Гарри и Меган Маркл: подробности

Крестины сына принца Гарри и Меган Маркл: подробности
17:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Появилась новая информация о времени и месте проведения крещения сына герцогов Сассекских.

Недавно герцоги Сассекские впервые стали родителями. Пока Меган Маркл не совершает официальных выходов, наслаждаясь проведением времени с сыном, принц Гарри вынужден исполнять королевские обязанности. Однако поклонники не могут дождаться их совместного выхода и еще одного знаменательного события в их жизни – крещения новорожденного Арчи Харрисона, которое скорее всего состоится в июле этого года

Меган Маркл родила сына утром 6 мая. Кенсингтонский дворец сразу же сообщил об этом всему миру, а через несколько дней герцоги Сассекские вместе с малышом впервые вышли к журналистам. С того времени новоиспеченная мамочка только один раз совершила официальный выход по случаю официального празднования дня рождения Елизаветы II. Однако, как сообщает издание ETonline, новый выход королевской четы может случиться уже в следующем месяце. И причина для этого довольно весомая – крещение Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора.

Согласно королевским традициям, крестины новорожденных происходят на третий месяц после появления на свет. Так, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма были крещены именно в тот период. Принц Джордж родился 22 июля 2013 года и был крещен 23 октября 2013 года. Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года, и ее крестили 5 июля 2015 года, а младший сын герцогов Кембриджских родился 23 апреля и был крещен 9 июля.

В источнике отмечается, что королевский инсайдер открыл вероятную дату проведения крестин сына принца Гарри и Меган Маркл. Представитель заверил, что торжество по случаю крещения Арчи Харрисона состоится уже в следующем месяце, то есть в июле. Традиционную церемонию проведет тот самый архиепископ, который крестил Меган Маркл перед ее бракосочетанием с принцем Гарри, а именно – архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время крещения Арчи Харрисон будет скупан в купели из позолоченного серебра Лилии и в воде из реки Иордан.

Меган Маркл и Принц Гарри показали новое фото сына Арчи

Также на сайте отмечается: королевский представитель добавил, что герцоги Сассекские будут крестить сына в часовне Святого Георгия в Виндзоре, так как именно там был крещен принц Гарри, и там они с Меган Маркл поженились в мае 2018 года. На крестинах будут присутствовать все члены королевской семьи за исключением Елизаветы II. Она будет выполнять прямые обязанности монарха Великобритании, поэтому не сможет посетить крестины своего правнука.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день
03 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
04 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
05 Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя впервые вышла в свет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Две девочки и мальчик: взрывы в Нигерии были произведены детьми
Две девочки и мальчик: взрывы в Нигерии были произведены детьми
Когда в Украине спадет жара: прогноз от синоптика
Когда в Украине спадет жара: прогноз от синоптика
Зеленский: Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества
Зеленский: Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества
Крестины сына принца Гарри и Меган Маркл: подробности
Крестины сына принца Гарри и Меган Маркл: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь