"Снова беременная": Светлана Лобода заинтриговала фанатов

На днях Светлана Лобода опубликовала фотоколлаж с детскими снимками себя и дочери Евангелины.
Сравнивая фото, можно проследить, что девочка очень похожа на звездную маму, однако детство у них явно прошло по-разному.
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Слева моя дочь Ева, справа- я) девочки, рожайте деток это ваше продолжение , это самое большое счастье это то, что останется после вас
"Слева моя дочь Ева, справа - я. Девочки, рожайте деток. Это ваше продолжение, это самое большое счастье. Это то, что останется после вас". - подписала фото певица.
В комментариях подписчики принялись писать догадки: к чему Светлана подняла такую тему? Так, многие поклонники Лободы уверены, что та всерьез думает о третьем ребенке: "следующий мальчик?", "мне кажется, или это намек?", "Света, вы снова беременны?".