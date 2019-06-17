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"Снова беременная": Светлана Лобода заинтриговала фанатов

"Снова беременная": Светлана Лобода заинтриговала фанатов
19:50 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Поклонники Светланы Лободы думают, что певица готовится к пополнению.

На днях Светлана Лобода опубликовала фотоколлаж с детскими снимками себя и дочери Евангелины.

Сравнивая фото, можно проследить, что девочка очень похожа на звездную маму, однако детство у них явно прошло по-разному.

 
 
 
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Слева моя дочь Ева, справа- я) девочки, рожайте деток это ваше продолжение , это самое большое счастье это то, что останется после вас

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

"Слева моя дочь Ева, справа - я. Девочки, рожайте деток. Это ваше продолжение, это самое большое счастье. Это то, что останется после вас". - подписала фото певица.

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В комментариях подписчики принялись писать догадки: к чему Светлана подняла такую тему? Так, многие поклонники Лободы уверены, что та всерьез думает о третьем ребенке: "следующий мальчик?", "мне кажется, или это намек?", "Света, вы снова беременны?".

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Певица, Светлана Лобода, Украинская певица, Instagram звезд.
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