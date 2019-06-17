"Снова беременная": Светлана Лобода заинтриговала фанатов

Новости шоу бизнеса: Поклонники Светланы Лободы думают, что певица готовится к пополнению.

На днях Светлана Лобода опубликовала фотоколлаж с детскими снимками себя и дочери Евангелины.

Сравнивая фото, можно проследить, что девочка очень похожа на звездную маму, однако детство у них явно прошло по-разному.

"Слева моя дочь Ева, справа - я. Девочки, рожайте деток. Это ваше продолжение, это самое большое счастье. Это то, что останется после вас". - подписала фото певица.

В комментариях подписчики принялись писать догадки: к чему Светлана подняла такую тему? Так, многие поклонники Лободы уверены, что та всерьез думает о третьем ребенке: "следующий мальчик?", "мне кажется, или это намек?", "Света, вы снова беременны?".