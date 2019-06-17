Алина Паш вышла замуж за панка: детали

Новости шоу бизнеса: Алина Паш нашла себе не менее колоритного мужа, чем она сама.

В этот уикенд в украинском шоу-бизе настоящий свадебный бум. И продолжила его певица Alina Pash.

О том, что она теперь дама замужняя, звезда рассказала Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

Как оказалось, красавица из Закарпатья нашла себе афро-французского мужа с еврейскими корнями. Семья Алины не была в восторге от такого выбора дочери, рассказала артистка.

Но теперь ее любимый влился в семью: "Спочатку моя сім'я була шокована, що я обрала чоловіка не українця, друге – він все ж таки доросліший за мене, третє – він панк електронної сцени. Розумієте, репутація складається не дуже добре".

Также Паш поделилась подробностями знакомства с суженым, которое состоялось невероятно романтично, как в кино.