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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян устроили семейный отдых в Карпатах

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян устроили семейный отдых в Карпатах
19:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Зеленые праздники – отличная возможность побыть несколько дней со своими родными. Этим воспользовался певец Арсен Мирзоян, который устроил семейный отдых.

Украинский певец Арсен Мирзоян при первой же возможности отправляется с родными на отдых. В этот раз артист выбрал Карпаты, куда повез не только свою жену Тоню Матвиенко, но и детей от предыдущего брака. Редкими фото Арсен Мирзоян поделился на своей Instagram-страничке.

На кадрах видно, что Арсен Мирзоян весело проводил время с сыновьями Арсением и Владом. Дети наслаждались общением со звездным отцом и в жаркую погоду купались в бассейне.

 
 
 
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Ланфрен-Ланфра-Лантатита #арсенмірзоян #photography #yaremche #romantikspahotel #cherry #ukraine #spa #pool

Допис, поширений Am (@arsen_mirzoian)

Известно, что семейные фото сделала Тоня Матвиенко, которая позировала рядом с мужем и его детьми. В своем блоге она разместила пикантное фото из бассейна, на котором видно ее фигуру в купальнике. Арсен Мирзоян сделал для жены снимок, когда она ныряла под воду.

 
 
 
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Під водою @romantikspahotel #тоняматвієнко #romantikspahotel #ukraine #yaremche #mermaid

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

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Вероятно, звездные супруги и дети продолжили отдых на музыкальном фестивале Underhill. Именно там 16 июня Арсен Мирзоян выступил перед меломанами, презентовав известные песни из своего творчества.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Певец, Украинская певица, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Украинский певец.
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