Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян устроили семейный отдых в Карпатах

Украинский певец Арсен Мирзоян при первой же возможности отправляется с родными на отдых. В этот раз артист выбрал Карпаты, куда повез не только свою жену Тоню Матвиенко, но и детей от предыдущего брака. Редкими фото Арсен Мирзоян поделился на своей Instagram-страничке.
На кадрах видно, что Арсен Мирзоян весело проводил время с сыновьями Арсением и Владом. Дети наслаждались общением со звездным отцом и в жаркую погоду купались в бассейне.
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Известно, что семейные фото сделала Тоня Матвиенко, которая позировала рядом с мужем и его детьми. В своем блоге она разместила пикантное фото из бассейна, на котором видно ее фигуру в купальнике. Арсен Мирзоян сделал для жены снимок, когда она ныряла под воду.
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Вероятно, звездные супруги и дети продолжили отдых на музыкальном фестивале Underhill. Именно там 16 июня Арсен Мирзоян выступил перед меломанами, презентовав известные песни из своего творчества.