Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян устроили семейный отдых в Карпатах

Новости шоу бизнеса: Зеленые праздники – отличная возможность побыть несколько дней со своими родными. Этим воспользовался певец Арсен Мирзоян, который устроил семейный отдых.

Украинский певец Арсен Мирзоян при первой же возможности отправляется с родными на отдых. В этот раз артист выбрал Карпаты, куда повез не только свою жену Тоню Матвиенко, но и детей от предыдущего брака. Редкими фото Арсен Мирзоян поделился на своей Instagram-страничке.

На кадрах видно, что Арсен Мирзоян весело проводил время с сыновьями Арсением и Владом. Дети наслаждались общением со звездным отцом и в жаркую погоду купались в бассейне.

Известно, что семейные фото сделала Тоня Матвиенко, которая позировала рядом с мужем и его детьми. В своем блоге она разместила пикантное фото из бассейна, на котором видно ее фигуру в купальнике. Арсен Мирзоян сделал для жены снимок, когда она ныряла под воду.

Вероятно, звездные супруги и дети продолжили отдых на музыкальном фестивале Underhill. Именно там 16 июня Арсен Мирзоян выступил перед меломанами, презентовав известные песни из своего творчества.