Что Елизавета II подарит Меган Маркл на день рождения: детали

Новости шоу бизнеса: Елизавета II планирует сделать нестандартный подарок на день рождения жене своего внука.

Быть членом королевской семьи - это уже подарок, но именно в таком составе понимаешь особенности общения с монархами.

Жена принца Гарри уже второй год подряд имеет честь принимать поздравления с днем рождения от самой королевы Елизаветы II. И поговаривают, что на свое 38-летие она получит особый презент.

Западные СМИ пишут, что монаршая особа пригласит голливудскую актрису посетить замок Балморал и именно там провести свой день рождения. Шотландский дворец был любимой резиденцией королевы Виктории и она проводила там конец лета вместе со своей семьей, как сейчас это делает сама королева Великобритании.

Что интересно, в королевский замок будут приглашены самые близкие, муж Маркл, принц Гарри, и их сын Арчи Харрисон. Ну и конечно по традиции, именинницу ожидает эксклюзивный торт, который королева заказала у своего кондитера.