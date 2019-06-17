Скачать
Понедельник, 17.06.2019
В этом году Airbus поставит еще пять вертолетов для нужд МВД Украины
В этом году Airbus поставит еще пять вертолетов для нужд МВД Украины
Зеленский попросил Макрона сохранить санкции против РФ
Зеленский попросил Макрона сохранить санкции против РФ
Харлан завоевала "золото" на чемпионате Европы по фехтованию
Харлан завоевала "золото" на чемпионате Европы по фехтованию
Atlas Weekend 2019: A$AP Rocky - новый хедлайнер фестиваля
Atlas Weekend 2019: A$AP Rocky - новый хедлайнер фестиваля

Что Елизавета II подарит Меган Маркл на день рождения: детали

Что Елизавета II подарит Меган Маркл на день рождения: детали
21:05 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Елизавета II планирует сделать нестандартный подарок на день рождения жене своего внука.

Быть членом королевской семьи - это уже подарок, но именно в таком составе понимаешь особенности общения с монархами.

Жена принца Гарри уже второй год подряд имеет честь принимать поздравления с днем рождения от самой королевы Елизаветы II. И поговаривают, что на свое 38-летие она получит особый презент.

Западные СМИ пишут, что монаршая особа пригласит голливудскую актрису посетить замок Балморал и именно там провести свой день рождения. Шотландский дворец был любимой резиденцией королевы Виктории и она проводила там конец лета вместе со своей семьей, как сейчас это делает сама королева Великобритании.

Крестины сына принца Гарри и Меган Маркл: подробности

Что интересно, в королевский замок будут приглашены самые близкие, муж Маркл, принц Гарри, и их сын Арчи Харрисон. Ну и конечно по традиции, именинницу ожидает эксклюзивный торт, который королева заказала у своего кондитера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Королевская семья, Елизавета II, Королева Великобритании, Меган Маркл, Герцогиня Сессекская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день
03 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
04 Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя впервые вышла в свет
05 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Экс-президент Египта умер в зале суда
СМИ: Экс-президент Египта умер в зале суда
Когда в Украине спадет жара: прогноз от синоптика
Когда в Украине спадет жара: прогноз от синоптика
Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
Что Елизавета II подарит Меган Маркл на день рождения: детали
Что Елизавета II подарит Меган Маркл на день рождения: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь