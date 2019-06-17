Анита Луценко показала себя в детстве: архивные фото

За личным микроблогом Аниты Луценко следят почти 1 миллион фолловеров, которые каждый день требуют порцию полезной и эксклюзивной информации о спорте и личной жизни спортсменки.
На этот раз, звездный тренер поделилась раритетными фотографиями из домашнего архива, на которых она еще совсем маленькая девочка. Анита прикрепила целых 3 фото с детства, где ее почти не узнать, и рассказала, как начала заниматься спортом.
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Моё спортивное детство началось в 4 года, сразу после перелома ноги- мама ответа меня на хореографию....бальные...там не взяли- маленькая. Но взяли на спортивную аэробику )) и понеслось) я безумно счастлива, что в моей жизни были соревнования, расшивка блёстками через бисеринку купальников, автобусы, детские влюблённости я считаю, что от спорта я взяла организованность, собранность, умение идти к цели, иногда потерпеть, уверенность в себе, чувство победы и умение проигрывать достойно, без истерик. Если кто-то выиграл по любым причинам - это означает, что сейчас, в этот момент - это именно так! Дальше работа над ошибками. ⠀ Дети, что занимаются чем-то в детстве ( спорт, танцы...) более уверенны в обществе, по психологии у других детей к ним подсознательно есть уважение. ⠀ Куда именно отдавать ребёнка?...по его интересам и способностям...я ни одного дня не ходила насильно на тренировки. Мию точно отдам на танцы, плавание и она очень круто и далеко прыгает( пока присматриваюсь к этой особенности). ⠀ А вы занимались в детстве спортом ( искусством) и как считаете это отразилось на жизни?
"Мое спортивное детство началось в 4 года, сразу после перелома ноги - мама отвела меня на хореографию .... бальные ... но не взяли - маленькая. Но взяли на спортивную аэробику, и понеслось", - добавила Луценко.
Кроме того, спортивная селебрити заверила, что с тех пор она четко осознала, что такое организованность, уверенность в себе, главная цель поражение. И именно из-за такого жизненного опыта, она безумно счастлива.