Анита Луценко показала себя в детстве: архивные фото

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Анита Луценко рассказала, как начала заниматься спортом.

За личным микроблогом Аниты Луценко следят почти 1 миллион фолловеров, которые каждый день требуют порцию полезной и эксклюзивной информации о спорте и личной жизни спортсменки.

На этот раз, звездный тренер поделилась раритетными фотографиями из домашнего архива, на которых она еще совсем маленькая девочка. Анита прикрепила целых 3 фото с детства, где ее почти не узнать, и рассказала, как начала заниматься спортом.

"Мое спортивное детство началось в 4 года, сразу после перелома ноги - мама отвела меня на хореографию .... бальные ... но не взяли - маленькая. Но взяли на спортивную аэробику, и понеслось", - добавила Луценко.

Кроме того, спортивная селебрити заверила, что с тех пор она четко осознала, что такое организованность, уверенность в себе, главная цель поражение. И именно из-за такого жизненного опыта, она безумно счастлива.