Санта Димопулос беременна: первое фото

Новости шоу бизнеса: О грядущем пополнении в семье певица сообщила в своем Instagram.

Бывшая солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась радостной новостью - она снова ждет ребенка.

32-летняя знаменитость разместила черно-бело фото, на котором обнажила округлившийся животик, и призналась, что находится на седьмом месяце беременности.

"Пришло время поделиться с вами моим счастьем", - написала Санта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пришло время поделиться с вами моим счастьем It’s time to share my happiness with you #28weeks #pregnancy #pregnant Публикация от (@santadimopulos) 17 Июн 2019 в 8:20 PDT

Для Санты этот ребенок будет вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.

В 2012 года Димопулось вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Церемония прошла в итальянском замке Орсини-Одескальки. Однако уже в 2013 году пара развелась, а позже сама Санта заявила, что их брак был фейком.

В 2015 году Санта Димопулось вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. У него есть трое детей от предыдущего брака.