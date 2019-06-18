Санта Димопулос беременна: первое фото

Бывшая солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась радостной новостью - она снова ждет ребенка.
32-летняя знаменитость разместила черно-бело фото, на котором обнажила округлившийся животик, и призналась, что находится на седьмом месяце беременности.
"Пришло время поделиться с вами моим счастьем", - написала Санта.
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Пришло время поделиться с вами моим счастьем It’s time to share my happiness with you #28weeks #pregnancy #pregnant
Для Санты этот ребенок будет вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.
В 2012 года Димопулось вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Церемония прошла в итальянском замке Орсини-Одескальки. Однако уже в 2013 году пара развелась, а позже сама Санта заявила, что их брак был фейком.
В 2015 году Санта Димопулось вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. У него есть трое детей от предыдущего брака.