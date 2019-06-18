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Родители Джо Джонаса узнали о его свадьбе с Софи Тернер благодаря интернету

Родители Джо Джонаса узнали о его свадьбе с Софи Тернер благодаря интернету
12:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 1 мая Софи Тернер и Джо Джонас сыграли спонтанную свадьбу в Лас-Вегасе сразу после выступления Jonas Brothers на церемонии Billboard Music Awards.

Свадьба Джо Джонаса и Софи Тернер, которую влюбленные сыграли в Лас-Вегасе 1 мая, была настолько спонтанной, что о ней, как оказалось, певец не предупредил даже своих родителей. Вообразите удивление четы Джонас, когда о свадьбе своего сына они узнали… из интернета.

Вечером 30 апреля Ник, Кевин и Джо Джонасы выступали на премии Billboard Music Awards, а Софи присоединилась к ним в качестве одной из тех, кто вручал на музыкальной церемонии награды победителям. После премии Джо и Софи решили продолжить веселье – и отправились в часовню Little White Wedding Chapel, где и сочетались браком в присутствии нескольких гостей с Billboard Music Awards. Один из них, диджей Дипло, снял импровизированную церемонию бракосочетания на видео и поделился роликами в своих историях Instagram – даже не представляя, какую "жареную" новость на самом деле публикует.

О тайной свадьбе Джо и Софи моментально затрубили таблоиды и вебсайты – и вот как раз-таки из интернета о том, что их сын женился, узнали и родители Джонаса. "Я все еще пытаюсь как-то это загладить", – признался сам Джо в интервью Грэму Нортону. 

 
 
 
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Sophie belinda Jonas #joejonas #sophieturner #sophiejonas

Публикация от Sophie & Joe fan account (@joeandsophie_)  

 
 
 
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They're officially married!!!! JOE AND SOPHIE GOT MARRIED LAST NIGHT IN LAS VEGAS AFTER THE #bbmas CONGRATS #joejonas #sophieturner #jophie

Публикация от Sophie & Joe fan account (@joeandsophie_)

Стало известно, как Джо Джонас отпраздновал мальчишник

Что интересно, Софи своим родителям о намечающейся свадьбе сказала: актриса, по словам ее матери, позвонила ей за несколько часов до этого и сообщила, что собирается сочетаться браком в Вегасе.

Ни "полноценных" свадебных торжеств, ни свадебного путешествия у новобрачных пока не было: Ник, Джо и Кевин готовятся в августе отправиться в гастрольный тур – первый тур по европе за почти десять лет, – так что у новоиспеченного мужа Софи, видимо, пока что в приоритетах работа, а не медовый месяц.

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Свадьба, Женитьба, Знаменитости, Джо Джонас, Софи Тернер.
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