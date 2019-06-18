Ким Кардашьян умилила трогательным фото новорожденного сына

Новости шоу бизнеса: Как известно, маленький Псалм появился на свет 10 мая.

Американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашян не относится к числу тех звездных мам, которые скрывают лица своих детей от общественности. Более того, она охотно хвастается в сети новыми кадрами, демонстрируя семейную идиллию.

Так, 17 июня на Instagram-странице Ким Кардашян появилось очаровательное черно-белое фото с новорожденным сыном. На кадре видно, как знаменитая американка держит младенца на руках, а ее 3-летний сын Сейнт нежно гладит лицо братика.

Мои мальчики, – с трепетом написала Ким Кардашян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My boys Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Июн 2019 в 9:39 PDT

Как известно, маленький Псалм появился на свет и получил невероятную популярность в сети. Поэтому поклонники звезды с нетерпением ожидали новое фото мальчика. Они массово прокомментировали очаровательный снимок. Не удержались от сообщения и модель Винни Харлоу и дизайнер Рэйчел Зоуи, которые написали, что фотография – совершенна, а от ее "очарования можно умереть".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Psalm Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 10 Июн 2019 в 10:17 PDT

Выходные Ким Кардашян и Канье Уэст провели на пляже. Там звездная пара отметила День отца со старшими детьми. Соответствующие фото тоже вызвали восторг у поклонников Ким и Канье, которые засыпали их комплиментами.