Ирина Билык показала взрослого сына Глеба

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 18 июня, Ирина Билык опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Ирина Билык опубликовала фотографию с сыном Глебом.

Украинская певица Ирина Билык стала все чаще попадаться на глаза публике со своим бывшим возлюбленным Димой Коляденко. В соцсетях у артистки стали мелькать фотографии с хореографом и тогда еще больше фанатов артистки стали подозревать неладное. На днях Дима Коляденко огорошил фанатов неожиданным поступком. На на мероприятии Miss Blonde Ukraine-2019 хореограф вместе с певицей выступали в качестве приглашенных гостей. Прямо во время концерта Дима Коляденко опустился на одно колено перед экс-супругой и подарил ей кольцо с бриллиантом. Также он признался ей в любви и снова предложил ей выйти за него замуж.

Отметим, что Билык состоит в браке с Асланом Ахмадовым и воспитывает трехлетнего сына Табриза.

На фото певица запечатлена со своим старшим сыном от второго брака Глебом Оверчуком. В подписи к фото Билык поздравила своего старшего отпрыска с юбилеем — Глебу исполнилось 20 лет.

"Мой любимый Сыночек! Тебе сегодня 20! Ты учишься,работаешь, любишь прекрасную девушку, путешествуешь, добр к старикам, детям и кошкам… Ты любишь нас и мы тобой гордимся! Пускай все самое хорошее и лучшее будет у тебя… в твоей жизни!!! С Днем Рождения, Глеб!!!" — написала Билык под фото с сыном.