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Надежда Мейхер поразила фанатов новым фото
Надежда Мейхер поразила фанатов новым фото

Надежда Мейхер поразила фанатов новым фото

Надежда Мейхер поразила фанатов новым фото
15:09 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Подписчики знаменитости были поражены увиденным. Многих снимок серьезно обеспокоил.

Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер опубликовала фото без макияжа и фотошопа. Звезда показала свою внешность без прикрас и взбудоражила этим Сеть.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер никогда не стеснялась своей натуральной внешности. В Instagram-аккаунте звезды можно найти множество фотографией без косметики, которые демонстрируют все достоинства и недостатки лица артистки. Поклонники в свою очередь с большим удовольствием их обсуждают. Одни расхваливают природную красоту Мейхер, другие же критикуют певицу за излишнюю откровенность.

Так, на новой фотографии Надежда Мейхер показала свое исхудавшее лицо полностью без макияжа.  

 
 
 
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Вас ждёт сюрприз #сьемки #надеждамейхер #закадром #киев #киев

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

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В комментариях Мейхер засыпали вопросами о весе и здоровье.

"Надюша, как Вы всегда прекрасно выглядите. Если можно, скажите пожалуйста, какой вес сейчас у вас?", "Как же мне нравится Надежда! Натуральная, естественная красота, все всегда в норме, не перекачена, не переделана, умный взгляд, приветливая улыбка. Браво", "Чистая красота…", "Ну какая ж страшная", "Надя, Вы просто красотка и без макияжа! С ним Вы просто огонь!", "Очень худая… Что с вами?" — пишут в Сети.

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Знаменитости, Фото, Надежда Мейхер.
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