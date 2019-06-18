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Кара Делевинь и Эшли Бенсон впервые вместе вышли в свет

Кара Делевинь и Эшли Бенсон впервые вместе вышли в свет
14:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кара Делевинь официально подтвердила свои отношения с актрисой, а позже вышла вместе с ней в свет.

Британская модель порадовала поклонников в месяц гордости ЛГБТ и опубликовала в Instagram видео поцелуя с Эшли Бенсон. 

Три дня назад Кара Делевинь опубликовала в Instagram отрывок из фильма "Ее запах", в котором целует Эшли Бенсон. В разговоре с E! News она призналась, что сделала это не только из-за месяца гордости. "Потому что прошло 50 лет со Стоунволлских бунтов [когда гей-сообщества впервые оказали сопротивление властям в июне 1969 года]. Плюс мы почти отпраздновали годовщину отношений, так что почему бы и нет?" — заявила звезда.

После публикации ролика Кара вместе с Эшли отправились на церемонию награждения TrevorLive New York Gala. Несмотря на подтверждение романа с Бенсон, Делевинь вышла на красную дорожку отдельно от нее и одна позировала фотографам. 

 
 
 
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#PRIDE @ashleybenson

Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne)

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В этот вечер модель поднялась на сцену, чтобы получить награду за поддержку проекта, направленного на прекращение самоубийств среди юных представителей ЛГБТ-сообщества. В торжественной речи Делевинь упомянула возлюбленную: "В моей жизни есть особенная женщина, она сейчас в этом зале и знает, о ком я говорю. Она ― одна их тех, кто помогает мне любить и принимать себя, когда мне нужно это больше всего. Она показала мне, что такое настоящая любовь, и научила ее принимать".

В том, что речь шла именно об Эшли, нет сомнений, потому что актриса сидела с моделью за одним столом. Она сняла момент награждения возлюбленной, поделилась роликом с фанатами и в очередной раз призналась Каре в любви.

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Отношения, Знаменитости, Актриса, Эшли Бенсон, Кара Делевинь.
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