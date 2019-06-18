Тина Кароль заинтриговала фанатов снимком из постели

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 18 июня, Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Тина Кароль поделилась в Instagram свежим фото, на котором она выглядит очень счастливой.

Украинская певица Тина Кароль — настоящая любимица публики. Ее творчество не знает границ, ведь композиции артистки слушают далеко за пределами нашей страны. Благодаря виртуозным вокальным навыкам и лирическим душевным песням, ее треки трогают огромную аудиторию, а слова становятся для многих настоящими мантрами по жизни. Многие фанаты увековечивают строчки из ее песен и портреты Тины на своем теле в виде татуировок.

На фото артистка запечатлена в черном комплекте белья, фото в котором уже появлялись у нее в профиле, а также белой рубашке свободного кроя поверх него. Отметим, что рубашка напоминает мужскую, а фото было сделано в постели, что выглядит весьма интригующе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @little_puida Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 18 Июн 2019 в 12:46 PDT

По-традиции поклонники забросали любимую звезду комплиментами: "Фотограф жив?", "Что ни день, то удар ножкой в спину", "Тина, это офигенно", "Ты ж моя бубочка", "Можно я пойду к Тине фотографом", "Такая улыбка загадочная", "Просто нет приличных слов, чтобы описать это, спасите помогите не сгореть заживо".