"Какая прелесть!": Наталья Холоденко поделилась снимком со своим питомцем

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко в марте во второй раз стала мамой. В столичном роддоме она родила девочку, которую назвала Вивьен. Всю беременность телезвезда скрывала свое положение, а сообщила о том, что вскоре родит лишь за пару дней перед этим знаменательным событием. В своем микро блоге в Instagram Наталья рассказывает, как восстанавливаться после родов, дает советы по психологии и делится жизненными историями и свежими снимками.

Вчера, 17 июня, Наталья Холоденко опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем телезвезда запечатлена с голубом платье в горошек и белых кроссовках с золотыми звездочками, однако примечательной деталью снимка является огромная лохматая собака, рядом с которой присела на корточки Холоденко.

"Попросила собаку со мной сфоткаться! Эндорфины взлетели вверх! Будьте спонтанными. Вы бы видели гордость хозяина за то, что его собака послушно принимает мои поцелуи. Он тоже стал счастливее", — написала психолог под фото.

Подписчики принялись обсуждать новое фото: "Холодеша the best!", "Прикольный песик", "Крутая собака", "Не перестаю удивляться Вашему умению Жить", "Я уж подумала новый член семьи, ну в до пары к коню", "Собака молодец!", "Собаки, человечнее людей. Умеют слушать и преданно любить!".