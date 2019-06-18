Жена Сергея Бабкина родила: романтический сюрприз в честь рождения сына (Видео)

Новости шоу бизнеса: Популярный украинский певец Сергей Бабкин в четвертый раз стал отцом.

Его жена Снежана родила мальчика. Роды состоялись во вторник, 18 июня.

Об этом рассказал счастливый звездный отец. Сергей Бабкин признался, что его сын родился в 9:52 в одной из столичных клиник. Снежана Бабкина и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо.

Как ранее анонсировал Сергей Бабкин, он присутствовал на родах вместе с женой. Артист поддерживал Снежану, а после рождения ребенка не сдержал своих слез.

"Сегодня в 9:52 в киевском роддоме Снежана Бабкина родила сына. Вес малыша – 3,25 килограмма, рост – 53 сантиметра. Сергей Бабкин присутствовал на родах и заплакал, когда взял на руки сына. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо", – говорится в официальном заявлении.

Для своей любимой Сергей Бабкин подготовил романтический сюрприз. В день рождения сына он опубликовал в сети черно-белое видео, в котором зачитал чувственное стихотворение.

В роддом Снежана Бабкина попала накануне. Актриса опубликовала фото из клиники, где появилась в просторном наряде и с округлым животом. Снежана Бабкина выбрала частную клинику, в которой уже рожали Светлана Тарабарова, Лилия Ребрик, Джамала, Валентина Хамайко.