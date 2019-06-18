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Модницы: Ирина Шейк прогулялась по улицам Нью-Йорка с дочерью в платьях Burberry

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Модницы: Ирина Шейк прогулялась по улицам Нью-Йорка с дочерью в платьях Burberry
20:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: После официального заявления о расставании с Брэдли Купером Ирина Шейк стала все чаще появляться на прогулках с дочерью без ее отца.

На одном из последних выходов на свежий воздух с двухлетней дочерью Леей знаменитая модель засветила общий family look от Burberry.

Несмотря на насыщенный график и частые перелеты из страны в страну с рекламными кампаниями, Ирина Шейк выделяет определенное время на прогулки с дочкой. Ранее они с Брэдли Купером всегда ходили втроем, однако после расставания звездная мама не забыла о своем семейном долге. 

В понедельник, 17 июня, поклонников Ирины Шейк очаровали редкие фотографии с ее дочерью, которые попали в сеть от местных папарацци. Как настоящая мама, мировая модель прогулялась с дочерью по улицам города, позже они играли в песочнице, а потом катались на качелях.

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Стоит отметить, что даже для скромной прогулки вдвоем Ирина Шейк выбрала эффектное мини-платье от Burberry, подчеркнув талию поясом, а для дочери выбрала сарафан от того же бренда на тонких шлейках.

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Брэдли Купер, Ирина Шейк, Стиль, Образ, Дочь, Прогулка.
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