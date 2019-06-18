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Роскошное платье от ливанского кутюрье: стильный выход Кейт Миддлтон

Роскошное платье от ливанского кутюрье: стильный выход Кейт Миддлтон
21:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Сотрудничество Кейт Миддлтон с новым стилистом однозначно приносит герцогине плоды в виде необычных и несвойственных ей ранее образов.

Так, во вторник, 37-летняя жена принца Уильяма появилась на открытии конных гонок в роскошном и одновременно элегантном платье.

Кейт Миддлтон не перестает покорять мир своими безупречными появлениями на публике. Часто герцогиня Кембриджская вдохновляется образами принцессы Дианы, как, например, накануне, когда она посетила официальное мероприятие в платье, похожем на наряд Леди Ди. Однако также жена принца Уильяма не обходит стороной современных модельеров и кутюрье, надевая их платья на знаменательные события.

Сегодня, 18 июня, Кейт Миддлтон появилась на Аскотском ипподроме, где состоялся первый день Королевских конных скачек. Для мероприятия под открытым небом стильная герцогиня выбрала платье голубого оттенка в стиле "бонтон" от ливанского кутюрье Elie Saab. Элегантность образу добавили полупрозрачные рукава с тонкой полоской кружевной вышивки и монохромным горохом по всей длине, а также изысканный бант, завязанный на шее герцогини.

Кейт Миддлтон копирует стиль принцессы Дианы

Образ дополнили блестящий клатч, который Кейт Миддлтон держала в руке, бриллиантовые сережки с голубым оттенком, также шляпка с массивным цветком в тон к наряду и туфли-лодочки серебристого оттенка.

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Кейт Миддлтон, Стиль, Образ, Королевская семья, Герцогиня, Герцогиня Кембриджская.
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