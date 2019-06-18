Кейт Миддлтон копирует стиль принцессы Дианы

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Кембриджская появилась перед гостями в черно-белом наряде от дизайнера Кэтрин Уокер.

Пока герцоги Сассекские усиленно готовятся к крестинам своего первенца, западные СМИ активно следят за выходами принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Королевская чета приняла участие в ряде официальных мероприятий, а очаровательная герцогиня успела привлечь внимание журналистов нарядом в стиле принцессы Дианы.

В понедельник, 17 июня, в Виндзорском замке состоялось знаковое событие для британцев – церемония награждения Орденом Подвязки. На торжественное мероприятие пришли не только представители британской монархии, но и короли Испании и Нидерландов. Однако наибольшее внимание западных СМИ привлек выход Кейт Миддлтон.

Платье-пальто было белого цвета, а на нем виднелись черные полоски и массивные пуговицы. Свой образ Кейт Миддлтон дополнила туфлями на каблуках и стильной черной шляпкой.

The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge and The Countess of Wessex are joined by The Queen of Spain and The Queen of the Netherlands ahead of today's #GarterDay service. pic.twitter.com/1ZwEfqMjAJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 июня 2019 г.

Pocesión de salida de la Capilla de San Jorge. Ceremonia de toma de posesión de los Caballeros de la Muy Noble Orden de la Jarretera. https://t.co/dLPxvN9ipK pic.twitter.com/hgOUGJLbUR — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17 июня 2019 г.

Как известно, Кэтрин Уокер была одним из любимых дизайнеров принцессы Дианы. Поэтому наряд Кейт Миддлтон несколько напоминал стильный костюм Леди Ди, который она показала во время государственного праздника в 1995 году. Тогда принцесса сделала акцент на массивную шляпку и умело соединила черный и белый цвета. Кроме этого, принцесса Диана нарушила королевский протокол, сделав ярко красный маникюр.

В то же время Кейт Миддлтон добросовестно придерживалась всех правил Елизаветы II и предстала перед камерами без цветного маникюра. Кроме этого, волосы жена принца Уильяма решила уложить в элегантную прическу, чтобы ветер не испортил ее идеальный look.