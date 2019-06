Кейт Миддлтон копирует стиль принцессы Дианы

Пока герцоги Сассекские усиленно готовятся к крестинам своего первенца, западные СМИ активно следят за выходами принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Королевская чета приняла участие в ряде официальных мероприятий, а очаровательная герцогиня успела привлечь внимание журналистов нарядом в стиле принцессы Дианы.

В понедельник, 17 июня, в Виндзорском замке состоялось знаковое событие для британцев – церемония награждения Орденом Подвязки. На торжественное мероприятие пришли не только представители британской монархии, но и короли Испании и Нидерландов. Однако наибольшее внимание западных СМИ привлек выход Кейт Миддлтон.

Платье-пальто было белого цвета, а на нем виднелись черные полоски и массивные пуговицы. Свой образ Кейт Миддлтон дополнила туфлями на каблуках и стильной черной шляпкой.

The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge and The Countess of Wessex are joined by The Queen of Spain and The Queen of the Netherlands ahead of today's #GarterDay service. pic.twitter.com/1ZwEfqMjAJ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 июня 2019 г.