Орден Подвязки в Великобритании: Елизавета II пригласила королей Испании и Нидерландов на торжественную церемонию

Новости шоу бизнеса: Ежегодно в июне Виндзорский замок принимает высокопоставленных гостей для передачи рыцарского ордена Великобритании.

В Лондоне состоялось одно из знаковых событий года – торжественная церемония награждения Орденом Подвязки. На событие королева Елизавета II пригласила представителей монархии Испании и Нидерландов.

Награды по традиции вручает монарх – Ее Величество Елизавета II. Однако не только британские представители королевской семьи претендуют на орден, но и их коллеги из других стран.

В 2019 году знаковую церемонию посетили испанский король Филипп VI и его очаровательная жена Летиция. Ее Величество надела элегантное белое платье в горошек. Кроме этого, на церемонии присутствовали и монархи из Нидерландов – король Виллем-Александр с женой Максимой. Королева выбрала стильное платье с накидкой и, придерживаясь этикета, выбрала стильную шляпку.

Pocesión de salida de la Capilla de San Jorge. Ceremonia de toma de posesión de los Caballeros de la Muy Noble Orden de la Jarretera. https://t.co/dLPxvN9ipK pic.twitter.com/hgOUGJLbUR — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17 июня 2019 г.

Koning Willem-Alexander is door Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk geïnstalleerd in de Orde van de Kousenband. Hij kreeg de Britse onderscheiding tijdens het Staatsbezoek in oktober 2018. Voor de ceremonie is het Koninklijk Paar in Windsor. https://t.co/86kF2FWKQr pic.twitter.com/Wos5qqVLV5 — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 17 июня 2019 г.

Не обошли вниманием мероприятие и представители британской королевской семьи. Так, королева Елизавета II, принц Чарльз и Уильям надели специальные накидки с шляпами в стиле эпохи Средневековья. А вот герцогини Кейт Миддлтон и Камилла предстали перед гостями торжества и британцами в изысканных светлых платьях. Знаменитые модницы дополнили свои образы шляпками и украшениями из королевской коллекции.

Как известно, короли Испании и Нидерландов уже получили почетный Орден Подвязки. Да, в 2017 году награду получил Филипп VI, а в октябре 2018-го – Виллем-Александр. Поэтому короли являются участниками британского ордена и ежегодно участвуют в мероприятиях, связанных с ним.