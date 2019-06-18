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Орден Подвязки в Великобритании: Елизавета II пригласила королей Испании и Нидерландов на торжественную церемонию

Орден Подвязки в Великобритании: Елизавета II пригласила королей Испании и Нидерландов на торжественную церемонию
11:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Ежегодно в июне Виндзорский замок принимает высокопоставленных гостей для передачи рыцарского ордена Великобритании.

В Лондоне состоялось одно из знаковых событий года – торжественная церемония награждения Орденом Подвязки. На событие королева Елизавета II пригласила представителей монархии Испании и Нидерландов.

Награды по традиции вручает монарх – Ее Величество Елизавета II. Однако не только британские представители королевской семьи претендуют на орден, но и их коллеги из других стран.

В 2019 году знаковую церемонию посетили испанский король Филипп VI и его очаровательная жена Летиция. Ее Величество надела элегантное белое платье в горошек. Кроме этого, на церемонии присутствовали и монархи из Нидерландов – король Виллем-Александр с женой Максимой. Королева выбрала стильное платье с накидкой и, придерживаясь этикета, выбрала стильную шляпку. 

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Не обошли вниманием мероприятие и представители британской королевской семьи. Так, королева Елизавета II, принц Чарльз и Уильям надели специальные накидки с шляпами в стиле эпохи Средневековья. А вот герцогини Кейт Миддлтон и Камилла предстали перед гостями торжества и британцами в изысканных светлых платьях. Знаменитые модницы дополнили свои образы шляпками и украшениями из королевской коллекции.

Как известно, короли Испании и Нидерландов уже получили почетный Орден Подвязки. Да, в 2017 году награду получил Филипп VI, а в октябре 2018-го – Виллем-Александр. Поэтому короли являются участниками британского ордена и ежегодно участвуют в мероприятиях, связанных с ним.

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Знаменитости, Королевская семья, Елизавета II, Орден Подвязки в Великобритании, Орден Подвязки, Короли Испании, Короли Нидерландов.
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