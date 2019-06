Орден Подвязки в Великобритании: Елизавета II пригласила королей Испании и Нидерландов на торжественную церемонию

В Лондоне состоялось одно из знаковых событий года – торжественная церемония награждения Орденом Подвязки. На событие королева Елизавета II пригласила представителей монархии Испании и Нидерландов.

Награды по традиции вручает монарх – Ее Величество Елизавета II. Однако не только британские представители королевской семьи претендуют на орден, но и их коллеги из других стран.

В 2019 году знаковую церемонию посетили испанский король Филипп VI и его очаровательная жена Летиция. Ее Величество надела элегантное белое платье в горошек. Кроме этого, на церемонии присутствовали и монархи из Нидерландов – король Виллем-Александр с женой Максимой. Королева выбрала стильное платье с накидкой и, придерживаясь этикета, выбрала стильную шляпку.

Koning Willem-Alexander is door Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk geïnstalleerd in de Orde van de Kousenband. Hij kreeg de Britse onderscheiding tijdens het Staatsbezoek in oktober 2018. Voor de ceremonie is het Koninklijk Paar in Windsor. https://t.co/86kF2FWKQr pic.twitter.com/Wos5qqVLV5

— Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 17 июня 2019 г.