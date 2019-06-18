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Спортсменка: Злата Огневич показала, как занимается в зале

Спортсменка: Злата Огневич показала, как занимается в зале
22:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Злата Огневич показала фрагмент своей тренировки.

Украинская певица Злата Огневич всегда выглядит идеально, демонстрируя подтянутую и стройную фигуру. Это результат упорных тренировок с персональным тренером и занятий балетом. Фрагмент похода в спортивный зал она показала на своей Instagram-странице.

На кадрах видно, как 33-летняя Злата Огневич стоит на полушарии и балансирует на нем. В то же время артистка выполняет упражнения на руки. Такие занятия звезда повторяет трижды в неделю, что и помогает ей поддерживать идеальную форму.

 
 
 
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Вот такими плавными движениями я подкачиваю орешек , чтобы он вдруг не превратился в сморщенную грушу Особенно сложно это делать в жару, хочется побыть немного ленивой пандой)) Тренируюсь 3 раза в неделю, плюс, комбинирую с уроками балета, и уже есть классный результат! Подключила ПП по максимуму, много зелени, фруктов ( которые содержат лишь незначительный сахар), и в целом- снизила употребление быстрых углеводов. Мой завтрак: авокадо с оливковым маслом, веганским песто и микс орехов. гранола с соевым натуральным йогуртом/ смузи на основе банана, клубники, киви с гранолой зелёное яблоко, брокколи . ПОСЛЕ тренировки: соевый йогурт, банан/ белковый омлет с тофу, орехи. Или просто ОДИН стакан апельсинового фреша В течении дня пить больше воды и также исключить плотный ужин А вообще, люблю лето за бешеный драйв во всём! Будь то работа или отдых #златаогневич #healty #vegan #зож #зожкиев #sport #lifestyle #zlataognevich #bosu #versalskayastudio @graces_studio_vversalskaya @versalskaya

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Вот такими плавными движениями я подкачиваю орешек, чтобы он вдруг не превратился в сморщенную грушу. Особенно сложно это делать в жару, хочется побыть немного ленивой пандой. Тренируюсь три раза в неделю, плюс комбинирую с уроками балета и уже есть отличный результат... А вообще, люблю лето за безумный драйв во всем", – поделилась Злата Огневич.

При этом певица призналась, что следует правилам правильного питания, а ее рацион насыщен зеленью и фруктами, которые содержат незначительный сахар. Кроме этого, Злата Огневич уменьшила количество быстрых углеводов и забыла про сытный ужин. В то же время звезда старается много пить воды, чтобы кожа была в тонусе и не выглядела вяло.

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В эксклюзивном интервью LifeStyle 24 артистка призналась, что позволяет себе нарушать правила питания. Она, как и любой человек, любит сладости. Однако со всеми лишними калориями Злата Огневич борется в спортзале или на занятиях балета.

"Я могу съесть большой кусок кекса с цукатами и шоколадом и 5 безе. Иногда я себе это позволяю, ведь я обычный человек и люблю поесть сладостей. Но после этого я иду на тренировку, потому что, прежде всего, готовлюсь к туру. Надо иметь силу, чтобы выдержать все нагрузки, поэтому я занимаюсь спортом и балетом, чтобы организм был готов к любым испытаниям", - призналась Злата Огневич.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Злата Огневич, Украинская певица, Instagram звезд.
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