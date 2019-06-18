Спортсменка: Злата Огневич показала, как занимается в зале

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Злата Огневич показала фрагмент своей тренировки.

Украинская певица Злата Огневич всегда выглядит идеально, демонстрируя подтянутую и стройную фигуру. Это результат упорных тренировок с персональным тренером и занятий балетом. Фрагмент похода в спортивный зал она показала на своей Instagram-странице.

На кадрах видно, как 33-летняя Злата Огневич стоит на полушарии и балансирует на нем. В то же время артистка выполняет упражнения на руки. Такие занятия звезда повторяет трижды в неделю, что и помогает ей поддерживать идеальную форму.

"Вот такими плавными движениями я подкачиваю орешек, чтобы он вдруг не превратился в сморщенную грушу. Особенно сложно это делать в жару, хочется побыть немного ленивой пандой. Тренируюсь три раза в неделю, плюс комбинирую с уроками балета и уже есть отличный результат... А вообще, люблю лето за безумный драйв во всем", – поделилась Злата Огневич.

При этом певица призналась, что следует правилам правильного питания, а ее рацион насыщен зеленью и фруктами, которые содержат незначительный сахар. Кроме этого, Злата Огневич уменьшила количество быстрых углеводов и забыла про сытный ужин. В то же время звезда старается много пить воды, чтобы кожа была в тонусе и не выглядела вяло.

В эксклюзивном интервью LifeStyle 24 артистка призналась, что позволяет себе нарушать правила питания. Она, как и любой человек, любит сладости. Однако со всеми лишними калориями Злата Огневич борется в спортзале или на занятиях балета.

"Я могу съесть большой кусок кекса с цукатами и шоколадом и 5 безе. Иногда я себе это позволяю, ведь я обычный человек и люблю поесть сладостей. Но после этого я иду на тренировку, потому что, прежде всего, готовлюсь к туру. Надо иметь силу, чтобы выдержать все нагрузки, поэтому я занимаюсь спортом и балетом, чтобы организм был готов к любым испытаниям", - призналась Злата Огневич.