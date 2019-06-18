Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде

Во время экскурсии первая леди Украины засветила очередной брючный костюм.
Многодневная командировка президента Украины Владимира Зеленского Германию продолжается, и пока он посещает официальные мероприятия, его жена познает историю столицы, прогуливаясь по улицам города и посещая музеи.
Елена Зеленская опубликовала новые фото на странице в Instagram, на которых предстала в светлом брючном костюме. Первая леди Украины часто отдает предпочтение такому наряду, разбавляя его спортивной обувью. В этот раз выбор также пал на белые кроссовки, которыми она довершила свой look в стиле casual.
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Офіційний візит Володимира триває, і сьогодні ми в Берліні. Місто з вражаючою архітектурою та історією. Перед початком офіційних заходів мала можливість ближче познайомитися з столицею Німеччини. Екскурсія в будівлі німецького парламенту - Бундестагу. У супроводі дружини посла Світлани Мельник піша прогулянка Потсдамською площею, оглядова поїздка на екскурсійному автобусі. А ви знали, що в берлінських екскурсійних автобусах діє україномовний аудіогід?
Сторонники Елены сделали ей немало комплиментов относительно чувства стиля, однако отметили, что ее образы повторяются. Стоит отметить, что ранее жена Зеленского появлялась перед публикой в бежевом костюме подобного кроя и с той же сумкой.