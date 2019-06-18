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Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде
Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде

Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде

Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде
19:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Пока Владимир Зеленский осуществляет ряд официальных мероприятий в Берлине, его жена Елена посещает музеи и гуляет по городу в компании немецких культуроведов.

Во время экскурсии первая леди Украины засветила очередной брючный костюм.

Многодневная командировка президента Украины Владимира Зеленского Германию продолжается, и пока он посещает официальные мероприятия, его жена познает историю столицы, прогуливаясь по улицам города и посещая музеи.

Елена Зеленская опубликовала новые фото на странице в Instagram, на которых предстала в светлом брючном костюме. Первая леди Украины часто отдает предпочтение такому наряду, разбавляя его спортивной обувью. В этот раз выбор также пал на белые кроссовки, которыми она довершила свой look в стиле casual.

 
 
 
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Офіційний візит Володимира триває, і сьогодні ми в Берліні. Місто з вражаючою архітектурою та історією. Перед початком офіційних заходів мала можливість ближче познайомитися з столицею Німеччини. Екскурсія в будівлі німецького парламенту - Бундестагу. У супроводі дружини посла Світлани Мельник піша прогулянка Потсдамською площею, оглядова поїздка на екскурсійному автобусі. А ви знали, що в берлінських екскурсійних автобусах діє україномовний аудіогід?

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

 Встреча Елены Зеленской и Бриджит Макрон: стильный образ первой леди Украины

Сторонники Елены сделали ей немало комплиментов относительно чувства стиля, однако отметили, что ее образы повторяются. Стоит отметить, что ранее жена Зеленского появлялась перед публикой в бежевом костюме подобного кроя и с той же сумкой.

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Стиль, Образ, Первая Леди, Первая леди Украины, Елена Зеленская.
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