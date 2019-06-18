Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде

Новости шоу бизнеса: Пока Владимир Зеленский осуществляет ряд официальных мероприятий в Берлине, его жена Елена посещает музеи и гуляет по городу в компании немецких культуроведов.

Во время экскурсии первая леди Украины засветила очередной брючный костюм.

Многодневная командировка президента Украины Владимира Зеленского Германию продолжается, и пока он посещает официальные мероприятия, его жена познает историю столицы, прогуливаясь по улицам города и посещая музеи.

Елена Зеленская опубликовала новые фото на странице в Instagram, на которых предстала в светлом брючном костюме. Первая леди Украины часто отдает предпочтение такому наряду, разбавляя его спортивной обувью. В этот раз выбор также пал на белые кроссовки, которыми она довершила свой look в стиле casual.

Сторонники Елены сделали ей немало комплиментов относительно чувства стиля, однако отметили, что ее образы повторяются. Стоит отметить, что ранее жена Зеленского появлялась перед публикой в бежевом костюме подобного кроя и с той же сумкой.