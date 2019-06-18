"Barbie girl": Леся Никитюк в милом наряде малинового цвета

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым. После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале. Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей.

Сегодня, 18 июня, Леся Никитюк опубликовала новый снимок в своем Instagram. На нем телезвезда запечатлена в ярком малиновом платье из фатина, перевязанном на поясе лентой того же цвета.

"Сегодня мы с командой @novy_channel начали снимать новое шоу для вас, хоть мне и не легко… ведь мы только закончили работу над сезоном #хтозверху…но я справлюсь…благодаря капельницам. Це буде шалено", — написала Леся Никитюк.

Подписчики стали обсуждать новую публикацию: "Платье как у Кендал", "Обгортка вiд букета?", "Так когда-то цветы упаковывали, но красоту не чем не испортишь", "Такая куколка", "Бозе, какая ты конфетка", "Вигляд трохи втомлений, але яскравий", "Barbie girl", "Классный букетик", "Красотка, но коленки страшненькие. Обрати внимание, солнышко, ты классная…".