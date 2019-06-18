Неловкая ситуация: хип-хоп-знаменитость оконфузилась с концертным костюмом

Американская хип-хоп-знаменитость Cardi B угодила в неловкую ситуацию. Во время одного из выступлений на пышных ягодицах исполнительницы порвался ее тесный сценический костюм.
Как пишет Daily Mail, конфуз произошел в Теннесси, где артистка выступала в качестве участницы фестиваля Bonnaroo Arts And Music Festival. Cardi B вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне и в этот же вечер стала звездой соцсетей.
Как пишет источник, во время выступления исполнительница повернулась спиной к зрителям, однако в этот момент ее тесный костюм предательски разошелся прямо на ягодицах.
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#wardrobemess - #cardib danced so hard that she split her mesh jumpsuit at the Bonnaroo Arts And Music Festival in Tennessee on Sunday. |FilmMagic) #fyintertainment #bonnaroo #cardibb #iamcardib #belcalisalmanzar #entertainer #rapper #iamcardib #wardrobemalfunctions #ribbed #zelafricamedia
Конфуз обладательницу пышных форм ничуть не смутил. Допев песню, Cardi B переоделась в белый халат, после чего продолжила выступление.
Снимок исполнительницы в рваном костюме облетел соцсети и таблоиды, где многие поклонники посоветовали ей "притормозить" с изменениями форм своего тела.